ريال مدريد يبعث رسالة رعب إلى برشلونة في حفل تقديم مبابي!

ماذا يحدث في سانتياجو برنابيو؟

قدم ريال مدريد نجم الفريق الجديد كيليان مبابي في حفل أسطوري على ملعب سانتياجو برنابيو، بحضور الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة النادي.

وأجرى مبابي الفحص الطبي في المستشفى الجامعي سانيتاس لامور اليخا، كما استقبله فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وفي حفل تقديم النجم الفرنسي، الذي حضره عشرات الآلاف من الجماهير، بعث ريال مدريد برسالة مباشرة إلى غريمه برشلونة، حيث بث أهداف مبابي في شباك البارسا.

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وخاض مبابي 4 مباريات في مسيرته ضد برشلونة كانت جميعها بقميص سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وسجل خلالها 6 أهداف ولم يصنع، حيث حقق النجم الفرنسي انتصارين أمام برشلونة مقابل تعادل وحيد وهزيمة (وتأهل في المناسبتين إلى الدور التالي).

وكان صاحب الـ25 عامًا قد أعلن رحيله عن باريس في شهر مايو الماضي، بعد 7 سنوات قضاها مدافعًا عن ألوانه، حقق فيها كل الألقاب الممكنة باستثناء دوري الأبطال.

وفي الشهر الماضي، أعلن ريال مدريد ضم مبابي بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، بعد مفاوضات متقطعة دامت سنوات.