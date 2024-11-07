"فريق كسول" .. رقم كارثي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يُنذر بفشله في الفوز باللقب

المدرب كارلو أنشيلوتي يعيش وضعًا صعبًا

لا يعيش ريال مدريد فترة جيدة حاليًا، حيث تعرض للخسارة أمام برشلونة في الدوري الإسباني ثم ميلان في دوري أبطال أوروبا، وقد كشفت صحيفة آس عن أحد الأرقام الكارثية بخصوص أداء الفريق يكشف حالة سلبية خطيرة يحتاج المدرب كارلو أنشيلوتي للعمل عليها.

الصحيفة أوضحت أن نجوم ريال مدريد قطعوا مسافات أقل على أرض الملعب خلال مباريات دوري الأبطال من جل منافسيهم، حيث وصل معدل جريهم في المباراة الواحدة إلى 108.36 كيلو متر، ولا يمتلك أي فريق سجلًا أسوأ منه سوى النجم الأحمر بقطع مسافة 107.15 كيلو متر في المباراة الواحدة، هذا بجانب أن الفارق بينهم وبين متصدر تلك القائمة، شتورم جراتس النمساوي، وصل إلى 115 كيلو متر! والفريق كان أقل جريًا من برشلونة بـ5 كيلو متر ومن مانشستر سيتي بـ6 ومن أتلتيكو مدريد بـ7.

الأمر الأكثر إثارة للاستياء هو حقيقة أن لاعبي الريال جروا في الملعب مسافات أقل من جميع منافسيهم في المباريات الـ4 التي خاضها الفريق في البطولة القارية، كانت أقل بـ5 كيلومترات من ميلان في اللقاء الأخير تحديدًا، والأسوأ أن معدل جريهم في المباراة الواحدة أقل منه في الموسم الماضي، الذي توجوا به باللقب، بـ6 كيلومترات تقريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأرقام تقول أن ريال مدريد حقق معدل جري في دوري الأبطال يبلغ 115.4 كيلو متر في موسم 2021-2022 و114.6 في الموسم الماضي، حيث توج باللقب في الموسمين، ولكنه لم يُحقق سوى 109.8 كيلو متر في الموسم الماضي الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي، وهو ما يُنذربأن الوضع إن استمر كما هو فالفريق الإسباني لن يفوز باللقب هذا الموسم.

المدرب كارلو أنشيلوتي حاول التقليل من تأثير ذلك الرقم والقلق منه، حيث قال عقب الخسارة أمام ميلان "الجري الكثير ليس من سماتنا الفنية، نحن لم نكن الفريق الذي جري أكثر على أرض الملعب حين فزنا باللقب في الموسم الماضي، تلك ليست مشكلة. لا أستطيع القول أن لاعبي فريقي كسالى، لكن صحيح أننا غير قادرين على العمل بجماعية فعالة وجيدة في الوقت الحالي".