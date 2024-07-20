ريال مدريد يملك نصف بطاقته .. مدافع لاتسيو الحل لإنقاذ دفاع الملكي

هل يضم ريال مدريد مدافعاً؟

ناقشت أنباء في إسبانيا فرضية عودة ماريو خيلا، مدافع لاتسيو، إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد عقب الأنباء بخصوص قرار النادي الملكي لتعزيز خطه الخلفي.

مدريد كان يسعى لضم ليني يورو من صفوف ليل، سواء الصيف الحالي أو المقبل عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ولكن تهديدات الأخير للاعبه بالاستبعاد إذا تمسك بالانتقال لصفوف بطل أوروبا مجاناً العام المقبل دفعت المدافع الفرنسي لقبول عرض مانشستر يونايتد.

وذكرت "آس" أن حل إعادة خيلا من صفوف لاتسيو عاد ليتصدر المشهد في ظل امتلاك ريال مدريد بالفعل لنصف بطاقته عقب أن باع النصف الآخر للنادي الإيطالي في 2022 مقابل 6 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيكون على الملكي التفاوض مع لاتسيو حول القيمة المطلوبة لضم قلب الدفاع الإسباني إذا قررت إدارة النادي التحرك لضمه هذا الصيف، مع العلم بأن اللاعب مؤخراً رفض مناقشة الفرضية وأعلن عن سعادته بالبقاء في العاصمة الإيطالية.

وأكد التقرير أن حتى الآن لم يحسم ريال مدريد قراره بشأن ضم مدافع من عدمه، مع إمكانية الاكتفاء بالرباعي أنتونيو روديجر، إيدر ميليتاو، خيسوس فاييخو، ودافيد ألابا، واستخدام أوريليين تشواميني وقت الحاجة كما حدث الموسم الماضي.