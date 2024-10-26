تيباس عن مقاطع ريال مدريد: لقد فقدوا شهامتهم منذ فترة طويلة!

هجوم جديد على قناة النادي الإسباني

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، قيام قناة ريال مدريد الرسمية، ببث مقاطع فيديو ضد الحكام، قبل خوض الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة.

الميرينجي يستضيف غريمه الكتالوني، مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة الحادية عشر من الليجا، وقبل هذه الموقعة، قامت القناة بنشر مقاطع حول الحكام، وهي استراتيجية يتبعها النادي الأبيض منذ سنوات، وتم تشديدها بعد اندلاع قضية نيجريرا الشهيرة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تصريحات لتيباس خلال حفل خيري ينتقد فيها ريال مدريد، حيث قال:"لم أشاهد مقاطع الفيديو الجديدة، ولكن إذا كان الأمر مثل المشاهد السابقة، فهذا ليس لعبًا نزيهًا وما تمثله شهامة ريال مدريد".

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وأضاف:"لقد انتهكوا هذه النزاهة منذ فترة طويلة، ومسألة التحكيم هي أوضح مثال، الأمر متعب ومتكرر ولا يندرج ضمن قيم ريال مدريد أو أي مشجع لديه ضمير".

وكانت قناة ريال مدريد قد وجهت هجومها هذه المرة على الحكم خوسيه مارتينيز، وذلك بعد علمها بأنه سيكون حكمًا للكلاسيكو أمام برشلونة.

ويلعب ريال أمام غريمه الكتالوني على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن منافسه الذي يحتل صدارة المسابقة.