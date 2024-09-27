"يخدم مصالح خاصة" .. حكم قضائي يحرم ريال مدريد من مشروع أرباحه 561 مليون يورو!

هناك إمكانية للاستئناف على القرار

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة مالية موجعة، بعد أن أمر القاضي بوقف أعمال البناء في الأنفاق المرتبطة بمشروع موقف السيارات بجوار ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت شركة "ريال مدريد استاديو" التابعة للنادي قد فازت بعقد من مجلس مدريد لإدارة موقفين للسيارات تحت الأرض، مرتبطين مباشرة بالموقف المتواجد بملعب الفريق.

وكان من المقرر أن يتحمل المجلس تكلفة بناء موقف السيارات، مع استحواذ الشركة على عقد إيجار لمدة 40 عامًا، بقيمة أرباح تصل إلى 561 مليون يورو خلال تلك الفترة، وكانوا هم مقدمي العطاءات الوحيدين على المشروع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع ذلك، ووفقًا لما أكده موقع "ريليفو" فإن مجموعات من سكان المنطقة قرروا الدخول في صراع مع ريال مدريد لإيقاف هذا المشروع، بحجة أنه سيقوم بتمزيق الحي تمامًا بسبب أعمال البناء، بالإضافة لتقييد العديد من الشرايين الرئيسية في المنطقة، وهو الأمر الذي نجح في النهاية بعدما حكم القاضي بإيقاف جميع أعمال البناء الخاصة بمشروع موقف السيارات.

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وأوضح القاضي أن هذا القرار يرجع إلى أنه لو استمرت أعمال البناء لفترة أطول سيكون من المستحيل إيقافها أو التراجع عنها لاحقًا، لذلك سيكون على الشركة المسؤولة إكمال العملية القانونية أولًا قبل الرغبة في عودة البناء من جديد، مع منح مجلس مدريد أسبوعين لاستئناف الحكم.

جدير بالذكر أن اتحاد سكان المنطقة عارض المشروع بشكل كبير، زاعمًا أنه يخدم مصالح خاصة فقط، ولم يحصل على تصريح التخطيط المناسب للقيام به بأفضل صورة ممكنة لا تضر الحي الواقع به سانتياجو برنابيو معقل العملاق الإسباني.