فالفيردي الجديد .. ريال مدريد يستفسر عن إمكانية ضم "الطائر الصغير"!

يواصل نادي ريال مدريد بحثه المستمر عن المواهب الشابة الواعدة في أمريكا الجنوبية، وهذه المرة مع أحد أهم نجوم الوسط في أوروجواي.

العملاق الإسباني أخبر نظيره "بينارول" حول اهتمامه بالتعاقد مع نجمه الموهوب جيرمان بارباس، والذي أصبح مؤخرًا ثاني أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري المحلي ببلاده.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن المدرب كارلو أنشيلوتي معجب بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وإمكانياته المذهلة في التسديدات البعيدة، مما جعله يدخل في مقارنات مع فيديريكو فالفيردي نجم ريال الحالي.

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ولا يعتبر ريال هو الطرف الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الشاب المُلقب بـ"الطائر الصغير"، بل هناك استفسارات من بنفيكا وجلطة سراي بشأن التعاقد معه هذا الصيف.

جدير بالذكر أن بارباس لديه شرط جزائي في عقده مع بينارول قيمته 12 مليون يورو، وهي القيمة التي يستطيع ريال تحملها دون أي مشكلة.