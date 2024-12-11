"لدي مزيد من الطمع في ريال مدريد" .. بيلينجهام يكشف خدعته لدفاع أتالانتا ويعلق أمنية جديدة!

ماذا قال النجم الإنجليزي؟

كشف الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، كواليس جديدة وراء هدفه الرائع أمام أتالانتا، والذي منح الملكي 3 نقاط غالية بالانتصار على الفريق الإيطالي في عقر داره (3-2)، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-25.

وقال بيلينجهام، في تصريحات لقناة CBSN"" عقب موقعة بيرجامو: "أحاول دائمًا أن أضيف مهاراتي الفردية إلى أدائي في الملعب. قد أجد شيئًا مميزًا ثم يعجبني وأحاول استخدامه في المباريات".

وأضاف: "أتعمد التواجد في المكان المناسب للتسجيل وأثق بنفسي أمام المرمى. أمام أتالانتا سددت الكرة بكل قوتي ولحسن الحظ دخلت المرمى لتحقق لنا 3 نقاط غالية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع النجم الإنجليزي: "عندما تعرف أن المباراة تعتمد على الرقابة الفردية، عليك أن تكون سريعًا ورشيقًا في التحرك داخل المساحات وتقوم بالتحرك الأول الذي يجبر المنافس على ترك موقعه".

وأردف: "قبل تسجيل الهدف تحدثت مع براهيم دياز وطلبت منه أن يترك مكانه ويخترق منطقة الجزاء ومن ثم أستغل أنا المساحة خلف الظهير. نفذنا الخطة كما يجب وتمكنت من التسجيل".

واستمر: "خضنا مباراة صعبة أمام أتالانتا، لأنهم يتميزون بالشدة في المواجهات الفردية في جميع أنحاء الملعب، لكن اعتمدنا على جودتنا وظهرنا بشكل جيد".

وختم بيلينجهام: "والدي وأصدقائي يبقونني ثابتًا ومتواضعًا وأعتقد أن الشيء المذهل في كرة القدم هو أن يكون لديك طمع في المزيد. فزنا كثيرًا في الموسم الماضي، كان لدينا عام جيد. أنا متشوق للقيام بذلك مرات أكثر ومواسم أكثر في هذا النادي".