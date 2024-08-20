جوتي : نصحت ريال مدريد بضم سانشو و"ضحية أتلتيكو" ولم يستمعوا لي!

انبهر بقدراتهما على مستوى الشباب

كشف خوسيه ماريا جوتي أسطورة ريال مدريد، عن قيامه بتوجيه النصيحة لإدارة النادي بالتعاقد مع جواو فيليكس وجادون سانشو.

جوتي الذي أدار فرق الشباب في ريال بين عامي 2013 و2018، أكد أنه أوصى النادي بضم الثنائي على مستوى الشباب، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

وفي حديثه إلى برنامج "إل شيرينجيو" قال لاعب وسط ريال السابق:"لقد رأيت فيليكس في دوري الشباب وكان ذا قيمة كبيرة، كان يمر من الجميع، لذلك اعتقدت أنه يجب التعاقد معه، أخبرت ريال مدريد بذلك بعدما لعبت ضده خلال فترتي التدريبية، سجل 3 أهداف وتألق بشكل ملفت للأنظار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لم أكن بحاجة حتى لإخبار ريال مدريد عنه، النادي يتبع هذا النوع من اللاعبين، حيث نقوم نحن بإرسال المعلومات وهم من يقررون في النهاية، رأيت لاعبين آخرين مثله وعلى رأسهم جادون سانشو الذي نصحت بضمه أيضًا".

وعن سر معاناة فيليكس كلاعب:"تعاقد أتلتيكو مدريد معه مقابل 126 عندما كان عمره 19 سنة وضعه في موقف صعب، الجميع كان يطلب منه الكثير منذ يومه الأول، ربما لم يكن مستعدًا لذلك".

يذكر أن فيليكس تألق مع بنفيكا لينضم بعدها إلى أتلتيكو، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع النادي الإسباني، لينضم بعدها إلى تشيلسي في إعارة قصيرة، وبعدها إلى برشلونة الموسم الماضي، ليصبح قريبًا من العودة للبلوز بشكل دائم هذا الصيف.

وأما سانشو فقد ظهر بمراحل الشباب مع مانشستر سيتي، وتوجه بعدها إلى بوروسيا دورتموند الذي سطع معه وأصبح من أهم المواهب في أوروبا، لينضم إلى مانشستر يونايتد من أجل مواجهة نفس مصير فيليكس، وسط غموض حول موقفه في الموسم الحالي.