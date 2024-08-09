ريال مدريد يجد ضالته في صندوق مجوهرات تشيلسي .. وباريس سان جيرمان يهدد خطته

هل يصرف الملكي النظر عن أرنولد؟

وجدت إدارة ريال مدريد ضالتها في صفقة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من خلال أحد الجواهر الشابة في البريميرليج.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن ريال مدريد يتنافس مع باريس سان جيرمان، للتعاقد مع الظهير الأيمن لتشيلسي جوش أتشيمبونج (18 عامًا)، والذي يملك قدرات دفاعية قوية تؤهله أيضًا لشغل مركز قلب الدفاع.

وانضم الفتى الشاب المولود في لندن إلى تشيلسي في عمر 8 سنوات، قبل أن يتدرج في صفوف الناشئين ويظهر مع منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا، بينما ظهر مع البلوز لأول مرة على المستوى الاحترافي الموسم الماضي عندما شارك كبديل في الفوز (2-0) على توتنهام في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأبدى ريال مدريد وباريس سان جيرمان اهتمامًا كبيرًا بأتشيمبونج، ويبدو كل منهما على استعداد لتقديم ما يصل إلى 15 مليون يورو للفوز بخدماته، مشيرة إلى أن تشيلسي يهتم باللاعب الإنجليزي ويعتبره غير قابل للبيع، لكن هذا لم يؤثر على خطة ريال مدريد.

وأضافت: "يتمتع أتشيمبونج بتقييم عالٍ في تشيلسي وكان قيد النظر للترقية إلى الفريق الأول قبل الموسم الجاري، لكن يمكنهم الآن بيعه من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف لتقليص قائمتهم المتضخمة بالفعل والتي تضم 44 عضوًا".

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم مركز الظهير الأيمن، مع تقدم داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز في العمر، إذ تخطى كل منهما حاجز 30 عامًا، لذلك تم ربط الميرنجي مؤخرًا بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد.