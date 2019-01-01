آس تكشف عن القيمة المالية لكل هدف أحرزه بيل مع ريال مدريد

الريال دفع كثيرًا لجاريث بيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش جاريث بيل موسمه السادس مع ريال مدريد، إذ انضم له قادمًا من توتنهام صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب الويلزي كلف ريال مدريد ما يقرب من 236 مليون يورو خلال تلك السنوات الستة، بإضافة قيمة عقده وراتبه السنوي لقيمة الصفقة.

فقد حصل اللاعب على 18 مليون يورو سنويًا خلال السنوات الثلاثة الأولى قبل أن يزداد راتبه بعد تجديد العقد حتى عام 2022 إلى 27 مليون يورو سنويًا.

وبحساب عدد أهداف اللاعب والبالغ 102 هدف مع الريال، نجد أن تكلفة الهدف الواحد لجاريث بيل مع الفريق الإسباني وصلت إلى 2.3 مليون يورو!

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وتأثرت مسيرة بيل بالإصابات الصعبة والطويلة، إذ لم يلعب منذ عام 2013 سوى 125 مباراة مع ريال مدريد، ويرى العديد من الجماهير أن موسمه الأول هو الأفضل له مع الفريق.

ووصلت قيمة هدف بيل خلال موسمه الأول 2013-2014 إلى 1.6 مليون يورو وهي الأقل بين كل مواسمه، فيما كانت الأعلى موسم 2016-2017، حيث وصلت تكلفة الهدف الواحد إلى 4.9 مليون يورو.

وكانت قيمة كل هدف لبيل موسم 2014-2015 تساوي 2 مليون يورو، وقد تراجعت إلى 1.8 مليون يورو في الموسم التالي، فيما ازدادت موسم 2017-2018 إلى 2.1 مليون يورو، وبلغت في الموسم الجاري 2.8 مليون يورو.

يُذكر أن اللاعب مرشح فوق العادة للرحيل عن ملعب سانتياجو بيرنابيو الصيف القادم، حيث أبدى المدرب زين الدين زيدان رغبته في التخلي عنه الصيف الماضي لكنه واجه رفضًا من الرئيس فلورينتينو بيريز مما أدى لرحيله عن الفريق قبل أن يعود مجددًا الشهر الماضي.