القدر يرحم ريال مدريد .. الكشف عن موقف بيلينجهام ومبابي من اللحاق بموقعة ميلان

الثنائي تدرب بعيدًا عن المجموعة

تلقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تأكيدات من الجهاز الطبي بشأن موقف ثنائي الفريق الملكي من اللحاق بموقعة ميلان المرتقبة.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ميلان، الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ثنائي ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي، غابا عن المران الجماعي للفريق، حيث تدربا بمفردهما بعيدًا عن المجموعة بسبب شعورهما بالإجهاد العضلي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجهاز الفني لديه تأكيدات بلحاق كل من بيلينجهام ومبابي بمباراة ميلان، بينما خاضت بقية المجموعة حصة تدريبية بدأت بتمارين الإجماء والتنشيط البدني ثم انتقلت للتمارين التكتيكية بالكرة في مساحات صغيرة بأرض الملعب.

وكان القدر رحيمًا بفريق ريال مدريد، حيث قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي كانت ستقام على ملعب الميستايا بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا" في ظل الإعصار الذي ضرب مدينة فالنسيا وراح ضحيته عدد من الأهالي، مع إعلان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على شتوتجارت (3-1) و بوروسيا دورتموند (5-2)، بينما خسر من ليل الفرنسي (0-1).

في المقابل، يأتي ميلان في المركز الـ25 برصيد 3 نقاط فقط، حصدها من فوزه على كلوب بروج (3-1)، بينما خسر أمام ليفربول (1-3) وباير ليفركوزن (0-1).