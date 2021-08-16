ريال مدريد بُعث في كأس ألمانيا، المحكمة تستبعد فولفسبورج بسبب التبديلات!

سوء إدارة من نادي فولفسبورج يطيح به خارج كأس ألمانيا في الموسم الجديد بالرغم من الفوز!

قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم أن تستبعد نادي فولفسبورج من بطولة الكأس المحلية لهذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الاتحاد الألماني في بيانه الصادر اليوم، بعد خرق النادي لقواعد اللعب في المباراة الأخيرة ضد برويسن مونستر.

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وقام المدير الفني للفريق مارك فان بوميل بست تبديلات في المباراة بدلًا من خمسة، وهو الأمر الذي اعترض عليه الفريق الآخر.

وكان فولفسبورج قد حقق الفوز على الفريق الذي ينشط في الدرجة الرابعة الألمانية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي من عمر اللقاء.

وربما يكون الخلط قد وقع لفان بوميل من واقع وصوله للوقت الإضافي في المباراة، حيث من المتوقع أن يكون قد تخيل أنه يملك تبديلًا إضافيًا.

ولا تعد تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في ملاعب كرة القدم أو مع الفرق الكبرى، فسبق أن تكررت في إسبانيا مع ريال مدريد عندما أشرك رافاييل بينيتيز الموقوف دينيس تشيريشيف ضد قادش في 2015 وتم احتساب المباراة لصالح الفريق الآخر، والمثير في الأمر أن الملكي كان قد فاز في المباراة بثلاثة أهداف لهدف أيضًا.

جدير بالذكر أن اللقاء تم احتسابه لصالح فريق برويسن مونستر الذي صعد للدور التالي من البطولة بالرغم من تعرضه للهزيمة.