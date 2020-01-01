سيميوني يُفسر أسباب حصول ريال مدريد على ركلات جزاء كثيرة

المدير الفني لأتلتيكو مدريد يُدلي بدلوه في القضية

أدلى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد بدلوه في القضية الجدلية المثارة حاليًا في الدوري الإسباني، والمتعلقة بالقرارات التحكيمية خلال مباريات ريال مدريد خاصة حصوله على الكثير من ركلات الجزاء.

متصدر الليجا عزز صدارته لجدول الترتيب بانتصاره يوم أمس على أتلتيك بلباو بهدف دون رد أحرزه سيرخيو راموس من ركلة جزاء، ولم تمر المباراة دون جدل حول قرارات الحكام، إذ طالب البعض باحتساب ركلة جزاء ضد المدافع الإسباني لصالح راؤول جارسيا لاعب بلباو.

المدرب الأرجنتيني تحدث عن الأمر قائلًا خلال مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة سلتا فيجو "تقنية الفيديو تكشف كل شيء، لم نكن قادرين في السابق على رؤية ما نراه حاليًا. الحكام بشر ومعرضون للخطأ بالتأكيد".

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أضاف "اللعب الآن أكثر عدلًا، التواجد في منطقة جزاء الخصوم أكثر يمنحك الفرصة للحصول على ركلات جزاء أكثر، كلما تهاجم أكثر مثل ريال مدريد كلما بقيت في مناطق المنافسين أكثر وبالتالي تحصل على ركلات جزاء أكثر".

"سرعة اللعبة تجعل من المستحيل رؤية كل ما يحدث على أرض الملعب، لكن هناك الآن حكام أكثر هدوءًا يشاهدون اللقطات عبر التلفاز، وكذلك هناك الناس في منازلهم، لكن القرار يُتخذ من شخص واحد وهو حكم تقنية الفيديو".

"الـVAR قد تُساعدك أحيانًا وتقف ضدك أحيانًا أخرى، لكن جميع اللقطات تظهر بشكل أفضل الآن، سواء حالات التسلل أو ركلات الجزاء".