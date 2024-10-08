جمود تشافي وتوتر مع ريال مدريد .. وداع إنييستا يضع لابورتا في وضع حرج!

لم يكن اللقاء الأفضل

حالة من الجمود شهدها اللقاء الأخير بين تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، وجوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني خلال حفل وداع أندريس إنييستا لاعب الفريق السابق.

إنييستا جمع مجموعة من أساطير برشلونة، اليوم، الثلاثاء، في وداعه كلاعب محترف، وكان من بين الحاضرين رئيس النادي جوان لابورتا، والذي جاء برفقة مستشاره وساعده الأيمن إنريك ماسيب.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن اللقاء بين لابورتا وتشافي لم يكن الأفضل على الإطلاق، حيث كانت التحية رسمية وبروتوكولية أكثر من أي شيء آخر، ولم يكن هناك أي تقارب بينهما في المسافة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الأمر ذاته حدث إيميليو بوتراجينيو ممثل ريال مدريد في الحفل، ويرجع ذلك بسبب التوتر الذي حدث مؤخرًا بشأن قضية نيجريرا، بعد تورط النادي الأبيض في العملية القضائية التي لها علاقة ببرشلونة.

جدير بالذكر أن تشافي رحل عن برشلونة بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب خلاف حاد مع لابورتا، وقرر بعدها الحصول على راحة لمدة عام واحد من عالم التدريب.