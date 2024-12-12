ريال مدريد أفضل أم برشلونة؟ "المٌندهش" نوري شاهين يجيب على السؤال الصعب!

أشاد بثنائي الفريق الكتالوني

بعدما لعب أمام كل منهما في دوري أبطال أوروبا، كان من الطبيعي أن يتم سؤال نوري شاهين مدرب بوروسيا دورتموند، عن الفريق الأفضل .. ريال مدريد أم برشلونة؟

دورتموند الذي خسر من ريال مدريد 5/2 في دوري الأبطال هذا الموسم، تلقى هزيمة أخرى أمام برشلونة 3/2 أمس، الأربعاء، في الجولة السادسة من البطولة، ليتعرض مدرب الفريق الألماني لسؤال مثير خلال تواجده للمؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة أمام الفريق الكتالوني.

أحد الصحفيين قال لنوري شاهين:"لقد لعبت ضد ريال مدريد وبرشلونة، من الفريق الأفضل بينهما؟"، ليرد عليه مدرب دورتموند وهو في حالة من الدهشة:"واو، هل حقًا تسأل شخص عاشق لريال مدريد من الفريق الأفضل؟".

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وأضاف بعد فترة قصيرة من الصمت:"بالنسبة لي دورتموند، ولكن إذا كان علي الاختيار سأميل دائمًا إلى ريال مدريد".

ورغم تفضيله لريال، إلا أن شاهين حرص كذلك على الإشادة ببرشلونة والمستويات التي يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه هانز فليك، حيث قال:"برشلونة فريق يتمتع بجودة عالية، لاعبوه صغار السن لكنهم يتمتعون بخبرة كبيرة، أعتقد أنهم سيكونون من بين عظماء البطولة".

وأوضح:"لامين يامال وبيدري على سبيل المثال، لاعبان شابان لكنهما فاز بالفعل بأشياء كثيرة وكانا في اليورو وكأس العالم، أنا مدريديستا، لكن يمكنني القول إنهما سيذهبان بعيدًا مع هذا الفريق".

جدير بالذكر أن شاهين يمتلك تجربة بمسيرته كلاعب مع ريال مدريد، حيث انضم للنادي الإسباني من دورتموند في 2011، ولكنه لم يثبت نفسه في سانتياجو برنابيو، وذهب في تجربة إعارة مع ليفربول، قبل أن يعود مرة أخرى للنادي الألماني في 2013 في صورة إعارة تم تحويلها إلى بيع نهائي بعدها بعام واحد.