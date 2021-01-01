ريال مدريد وبرشلونة.. من هو الأكثر تتويجًا بالبطولات؟

في هذا التقرير نستعرض معًا الألقاب التي حققها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة سواءً على الصعيد المحلي أو الصعيد الأوروبي، ومن هو الأنجح منهما

المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة قديمة قدم كرة القدم الإسبانية، فمنذ اللحظة الأولى لوصول الساحرة المستديرة إلى بلاد الماتادور، واندلعت حربًا بين الفريق الذي نمى في العاصمة والآخر الذي نشأ من وحي المعارضة في إقليم كتالونيا السياحي الفاتن.

عانى الفريقان في بعض الأوقات من تاريخهما من التراجع وسمح للآخر بأن يُسيطر على الكرة المحلية وربما الأوروبية، إلا أن التنافس سرعان ما يعود ولا يتوقف بينهما أبدًا.

ما زاد من متعة هذه التنافسية في العقد الماضي على وجه التحديد كان الجيل التاريخي لبرشلونة بقيادة ليونيل ميسي وبيب جوارديولا، والذي واجهه ريال مدريد بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو ومواطنه جوزيه مورينيو.

كانت كل مباراة كلاسيكو هي حرب بأتم معنى الكلمة، وحتى بعد رحيل المدربين استمرت متعة القمة كعادتها سواءً إذا أقيمت داخل منافسات الليجا أو على صعيد البطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا.

لريال مدريد وبرشلونة تاريخ عظيم وكبير محليًا وأوروبيًا، الكثير من الألقاب حُققت من قبل قطبي الكرة الإسبانية، الماضي حقًا مزدهر للفريقين رغم أي فترات تعيسة قد تمر عليهما.

في هذا التقرير نستعرض معًا البطولات التي حققها كل فريق منهما..

كم عدد ألقاب ريال مدريد المحلية؟

تأسس ريال مدريد عام 1902 وانطلق إلى صدارة الكرة الإسبانية في خمسينيات القرن العشرين، ويُعد الملكي صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب الدوري الإسباني بـ34 بطولة، أولهم في نسخة 1932 وآخرهم الموسم الماضي 2019-20.

لريال مدريد رقم فريد من نوعه أيضًا في تحقيق الليجا خمس مرات متتالية في الفترة بين 1986 إلى 1990.

بطولة كأس ملك إسبانيا حققها ريال مدريد في 19 مرة، ولكنها تغيب منذ مدة طويلة عن خزائن سانتياجو برنابيو، وتحديدًا منذ نسخة 2014 التي حُققت بهدف جاريث بيل الشهير على حساب برشلونة بالميستايا.

كما حقق ريال مدريد لقب السوبر المحلي في 12 مرة، آخرهم في نسخة 2020 التي أقيمت على الأراضي السعودية.

أخيرًا، يمتلك ريال مدريد لقب وحيد لبطولة "كأس الدوري" (لُعبت 4 مرات في التاريخ) وكان ذلك في عام 1985.

هكذا يًصبح إجمالي البطولات التي حققها ريال مدريد على الصعيد المحلي 66 بطولة.

بطولات ريال مدريد المحلية:

البطولة عدد مرات التتويج الدوري الإسباني 34 كأس ملك إسبانيا 19 السوبر الإسباني 12 كأس الدوري الإسباني 1 المجموع 66

كم عدد ألقاب برشلونة المحلية؟

تأسس برشلونة مبكرًا عن ريال مدريد وتحديدًا في عام 1899 بإقليم كتالونيا، وقد أصبح النادي رمزًا للثقافة الكاتالونية والقومية الكاتالانية، ولهذا شعاره "Més que un club" أي "أكثر من مجرد نادٍ".

حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني في 26 مناسبة، أولهم في عام 1929 وآخرهم في نسخة 2018-19، وله رقم مميز بتحقيق اللقب في أربع نسخ متتالية من 1991 إلى 1994.

يحمل برشلونة الرقم القياسي في تحقيق بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث توِّج بها في 30 مناسبة، وقد هيّمن عليها تقريبًا في العقد الماضي بعدما وصل إلى النهائي خمس مرات متتالية (نجح في أربع منهم) آخرهم في 2019، لكنه هُزم حينها من فالنسيا.

أما السوبر المحلي، فقد حققه برشلونة في 16 مناسبة، أولهم بـ1948 وآخرهم في نسخة 2018.

كما حقق برشلونة لقبين لبطولة كأس الدوري في عامي 1983 و1986.

هكذا يصبح مجموع البطولات المحلية التي حققها برشلونة 74 بطولة.

بطولات برشلونة المحلية:

البطولة عدد مرات التتويج الدوري الإسباني 26 كأس ملك إسبانيا 30 السوبر الإسباني 16 كأس الدوري الإسباني 2 المجموع 74

كم عدد ألقاب ريال مدريد القارية والدولية؟

يحمل ريال مدريد الرقم القياسي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث توِّج بالبطولة في 13 مناسبة آخرهم 2018.

كما حقق ريال مدريد لقب كأس الاتحاد الأوروبي (المعروف حاليًا بالدوري الأوروبي) في مناسبتين بعام 1985 و1986.

هذا إلى جانب تحقيق لقب السوبر الأوروبي في 4 مناسبات آخرها 2017.

أما دوليًا، فحقق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية أو كأس القارات قديمًا في سبع مناسبات آخرهم 2018.

وحقق ريال مدريد أيضًا كوبا أيروأميريكان في مناسبة واحدة والكأس اللاتيني مرتين بخمسينيات القرن الماضي.

هكذا يصبح إجمالي البطولات القارية والدولية لريال مدريد 29 بطولة.

بطولات ريال مدريد القارية والدولية:

البطولة عدد مرات التتويج دوري أبطال أوروبا 13 كأس الاتحاد الأوروبي 2 السوبر الأوروبي 4 كأس العالم للأندية (كأس القارات قديمًا) 7 كوبا أيروأميريكان 1 الكأس اللاتيني 2 المجموع 29

كم عدد ألقاب برشلونة القارية والدولية؟

حقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات أولهم في 1992 وآخرهم عام 2015.

وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الأوروبية في 5 مناسبات أيضًا آخرهم عام 2015.

وسبق للبرسا الظفر ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية أربع مرات آخرهم في عام 1997.

أما على الصعيد الدولي، فحقق برشلونة كأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات مع تحقيق الكأس اللاتيني مرتين.

ووجبت الإشارة إلى أن برشلونة قد حقق أوروبيًا أيضًا بطولة كأس المعارض ثلاث مرات، لكنها لا تُحتسب كبطولة رسمية.

هكذا يكون مجموع بطولات برشلونة القارية والدولية 19 بطولة.

بطولات برشلونة القارية والدولية:

البطولة عدد مرات التتويج دوري أبطال أوروبا 5 كأس الكؤوس الأوروبية 4 السوبر الأوروبي 5 كأس العالم للأندية 3 الكأس اللاتيني 2 المجموع 19

ريال مدريد وبرشلونة.. من الأكثر تتويجًا بالبطولات؟

يتفوق برشلونة على ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بالبطولات المحلية، حيث توّج بـ74 بطولة محلية، في مقابل 66 بطولة فقط للنادي الملكي.

لكن التفوق يأتي للميرينجي عندما يتعلق الأمر بالبطولات القارية والدولية، فحقق الريال 29 بطولة، بينما كان للنادي الكتالوني 19 لقبًا فقط.

إجمالًا، ريال مدريد حقق بطولات أكثر من برشلونة، الأبيض لديه 95 لقبًا في مقابل 93 لقبًا للكتلان.

مقارنة بين بطولات ريال مدريد وبرشلونة