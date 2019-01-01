ريال مدريد وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20،

ريال مدريد 1 × 0 باريس سان جيرمان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

48’ ركنية لباريس سان جيرمان نفذها نيمار بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

47’ انطلاقة من مارسيلو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية فى إتجاه كريم بنزيمة الذي سددها من على القائم البعيد لكن ابعدها الحارس كيلور نافاس ببراعة

46’ تبديل أول فى صفوف باريس سان جيرمان دخول نيمار وخروج أدريسا جايي

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاتي

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق مارسيلو تصل على يمين المنطقة إلى كريم بنزيمة الذي حاول التوغل والتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

44’ الحكم بعد مراجعة الفار يلغي البطاقة الحمراء وعدم احتساب ركلة جزاء بعد التأكد من وجود خطأ فى منتصف الميدان من أدريسا جايي على مارسيلو

43’ أووووووووووه..... الحكم يشهر بالبطاقة الحمراء فى وجه الحارس ثيبوه كورتوا، ويتجه نحو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء

تمريرة خطيرة من انخل دي ماريا لداخل المنطقة إلى كيليان مبابي ليخرج الحارس ثيبوه كورتوا ويتدخل بقوة على الفرنسي والحكم يطلق صافرته معلنًا عن وجود ركلة جزاء

42’ أوووووووووووووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لباريس سان جيرمان

41’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات باريس سان جيرمان

40’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها مارسيلو بتسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتمر بدون خطورة

39’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كاسيميرو لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

38’ تسديدة قوية للغاية من علي حدود المنطقة عن طريق كارباخال لكن تصدي رائع من الحارس كيلور نافاس

37’ عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى فى إتجاه إيسكو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

36’ ثيبوه كورتوا يتألق ويبعد كرة من أمام كيليان مبابي بعد تمريرة ثنائية مع انخل دي ماريا تصل إلى مبابي داخل يسار المنطقة ليسددها الفرنسي تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

35’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح باريس سان جيرمان ضد كاسيميرو بعد تدخل قوي على أدريسا جابي

34’ محاولات من لاعبي باريس سان جيرمان للخروج من المنطقة الدفاعية والتقدم إلى الأمام

33’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس كيلور نافاس وأممسكها على مرتين

32’ تسديدة قوية من أنخل دي ماريا من خارج المنطقة لكن ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

31’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كيليان مبابي لكن ابعدها الحارس ثيبوه كورتوا بنجاح

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لريال مدريد بهدف دون رد

29’ تمريرة ثائية بين إدين هازارد وكريم بنزيمة حاول معها هازارد للتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

28’ اندفاع هجومي من لاعبي ريال مدريد وتراجع من لاعبي باريس سان جيرمان إلى المنطقة الدفاعية

27’ محاولة التوغل من إدين هازارد من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

26’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس كيلور نافاس ببراعة

25’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة جزاء باريس سان جيرمان

24’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس كيلور نافاس من قلب المنطقة

23’ توغل رائع من إدين هازارد من داخل يسار المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الدفاع إلى ركينة

22’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى مارسيلو الذي أرسلها عرضية قوية للغاية مرت اعلى المرمي

21’ انطلاقة من إدين هازارد من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى كريم بنزيمة داخل المنطقة ليتوغل بها ويسددها لكن خروج رائع من كيلور نافاس الذي ابعدها بنجاح إلى ركنية

20’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات الفريق الباريسي فى هذه اللحظات

19’ تمريرة ثنائية بين مارسيلو وإدين هازارد من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع من امام مارسيلو

الهدف جاء بعد عرضية من كارباخال من الجهة اليمنى تصل إلى فيديريكو فالفيردي الذي مررها إلى أيسكو الذي سددها لتصطدم فى القائم وترتد امام كريم بنزيمة ليسددها فى الشباك بنجاح

17’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تسديدة قوية من توني كروس من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

12’ خطأ لريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من تياجو سيلفا على إدين هازارد

11’ انطلاقة من كيليان مبابي من الجهة اليمني تلقاها ماورو إيكاردي برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

10’ مباراة الليلة تحمل الرقم 100 لكيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان بمختلف البطولات

9’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خوان بيرنات على القائم القريب تلقاها ماورو إيكاردي بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان فى منتصف الميدان وضغط من لاعبي ريال مدريد على حامل الكرة

7’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من إدريسا جابي علي كاسيميرو

6’ محاولة التوغل من كيليان مبابي من علي حدود المنطقة لكن استخلصها نبجاح كاسيميرو

5’ تمريرات فى منتصف الميدان من ريال مدريد ومحاولات للوصول لمرمي الحارس كيلور نافاس

4’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرخيو راموس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أنخل دي ماريا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2’ خطأ لصالح كيليان مبابي من الجهة اليمني بعد تدخل من سيرخيو راموس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كولين داجبا / جوليان دراكسلر / عبده ديالو / نيمار / بابلو سارابيا / إدينسون كافاني / سيرخيو ريكو

يبدأ المدرب توماس توخل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كيلور نافاس / توماس مونييه / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركو فيراتي / ماركينيوس / إدريسا جابي / أنخل دي ماريا / ماورو إيكاردي / كيليان مبابي

البدلاء / إيدير ميليتاو / لوكا مودريتش / فيرلاند ميندي / جاريث بيل / ألأفونس أريولا / رودريجو سيلفا / لوكا يوفيتش

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إيسكو / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

مازال البطل الباريسي يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن البلانكوس الذي يحتاج فقط لنقطتين ليضمن تأهله نظراً لابتعاد كلوب بروج صاحب المركز الثالث بخمسة نقاط آخرى، ولكن بعيداً عن جميع الحسابات فالمباراة القادمة هي مباراة ثأرية من الدرجة الأولى.

يدخل الملكي المباراة وهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الانتصار الذي يعيد هيبة البلانكوس مرة آخرى أو الهزيمة التي ستخذل جماهير ومشجعي البطل التاريخي لدوري الأبطال، فالمباراة القادمة يا سادة تحمل الكثير من المعاني الكروية لدى الجماهير واللاعبين وأيضاً الإدارة الفنية.

يدخل الملكي المباراة وهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الانتصار الذي يعيد هيبة البلانكوس مرة آخرى أو الهزيمة التي ستخذل جماهير ومشجعي البطل التاريخي لدوري الأبطال، فالمباراة القادمة يا سادة تحمل الكثير من المعاني الكروية لدى الجماهير واللاعبين وأيضاً الإدارة الفنية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./