أزمة قبل مواجهة فياريال .. انتظار في ريال مدريد لتحديد خطورة إصابتي رودريجو وميليتاو!

الأزمات البدنية تلاحق الفريق الإسباني

أصبح إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد مهددًا بالغياب عن المباراة القادمة للفريق أمام فياريال في الدوري الإسباني، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليل في دوري أبطال أوروبا.

المدافع البرازيلي شارك في هزيمة ريال بهدف دون رد أمام خصمه الفرنسي، وخرج في الدقيقة 57 لصالح زميله لوكا مودريتش، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس، الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن ميليتاو يشعر بعدم الراحة في فخذه الأيسر، وفي الوقت الحالي تم استبعاد خطورة الإصابة، ولكن هناك شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة فياريال يوم السبت القادم.

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وأوضحت أن اللاعب طلب التغيير من المدرب كارلو أنشيلوتي كإجراء احترازي، مما دفع الإيطالي للاعتماد على زميله أوريليان تشواميني كقلب دفاع بدلًا منه أمام ليل.

ومن المقرر أن يخضع ميليتاو لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة، ولم يتأكد حتى الآن تواجده مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل هناك ملاحظة سلبية أخرى على الحالة البدنية للجناح البرازيلي رودريجو بسبب آلام الظهر التي يعاني منها، حيث ظهر كبديل غير مستخدم أمام ليل من أجل الحصول على الراحة اللازمة لضمان جاهزيته على المدى البعيد وعدم تعرضه لأي انتكاسة.

وأخيرًا، وبالنسبة للمدافع الفرنسي فيرلان ميندي، فإن خروجه بمطلع الشوط الثاني في نفس المباراة جاء كإجراء تكتيكي بحت وليس له أي علاقة بالإصابات، وهو الأمر الذي أكده أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء.