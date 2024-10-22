أنقذه من الإفراط في البيرة .. لاعب ميلان السابق يكشف عن الوعد الذي أوفى به أنشيلوتي!

لم يستمر كثيرًا مع الروسونيري

يمتلك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من الصفات الرائعة التي تجعله قادرًا على إدارة غرفة الملابس بأفضل شكل ممكن، وهذا ما تحدث عنه يوهان فوجل لاعب ميلان السابق.

لاعب الوسط الدنماركي سبق أن انضم لميلان في 2005 قادمًا من آيندهوفن، وعمل تحت قيادة أنشيلوتي لفترة قصيرة في الروسونيري، قبل رحيله السريع عن النادي بعدها بعام واحد فقط إلى ريال بيتيس.

وقال فوجل عن تجربته مع أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"أتذكر رحلة العودة من ريجيو كالابريا، لم ألعب دقيقة واحدة على الرغم من أنني لعبت بشكل جيد للغاية في المباراة السابقة".

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وأضاف:"كنت متوترًا وغاضبًا وشربت الكثير من البيرة، ولكن كارليتو كان يفهمني جيدًا، هدأني على الفور، وقال لي:لا تقلق، ستلعب قريبًا، وبعدها أوفى بكلمته، إنه رجل عظيم".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي عمل كمدرب لميلان في الفترة من 2001 وحتى 2009، ورحل بعدها إلى تشيلسي، ومنه إلى باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون، قبل العودة مرة أخرى إلى ريال مدريد وهي الوظيفة التي يعمل بها في الوقت الحالي.