أنشيلوتي: الأرقام ليست مطلبنا من مبابي، وهذا موقفنا النهائي قبل إغلاق السوق!

أبدى تحمسه قبل المباراة الأولى للفريق في الدوري الإسباني للموسم الجديد

خرج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، للحديث مرة أخرى عن موقف ناديه من سوق الانتقالات، وسط مطالب جماهيرية بتدعيم دفاع الفريق.

ريال قام بالصفقة الأهم على الإطلاق بالميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع كيليان مبابي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن هناك تساؤلات حول المزيد من التدعيم بعد اعتزال نجم الوسط الألماني توني كروس ورحيل المدافع المخضرم ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودي.

أنشيلوتي قال عن ذلك في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مايوركا، غدًا، الأحد، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني:"الفريق مغلق بالنسبة لي، يجب أن ننتظر حتى نهاية السوق بشكل عام".

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وأضاف:"نعتقد أن دافيد ألابا سيعود بشكل جيد، ولدينا أيضًا المزيد من اللاعبين الشباب بالنادي، لقد كان حظًا سيئًا بعد إصابة جوان مارتينيز، ولكن لدينا أسينسيو وجاكوبو يمكنهما المساهمة".

مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية:"لا يوجد موعد، مثل موعد بطولة إنتركونتيننتال، لا شيء أكثر".

وواصل حديثه:"نحن نفكر في هذا الموسم، وليس الذي يليه، اللاعبون بحاجة إلى راحة، ولهذا السبب فكرنا في منح إجازة لمدة أسبوع خلال الموسم، خاصة للاعبين الدوليين، نحن ندرس ذلك لأنها الطريقة الوحيدة".

وعن كيليان مبابي:"نحن لا نحدد الأرقام المطلوب منه، أطلب منه فقط تقدثم كل شيء للفريق، هو موهبة غير عادية وانسجم في غرفة تبديل الملاعبس بشكل جيد وبتواضع".

تعويض توني كروس:"سنفتقده دائمًا، لا يوجد أحد مثله، من الطبيعي أن تبحث عن أشياء جديدة، وهذا مهم لزيادة نسب التركيز خلال الموسم".

تشكيل مواجهة مايوركا:"موقف جود بيلينجهام لا يتغير، سنقوم بتقييم فريق الغد، ربما تكون هناك تغييرات أو لا، ولكن الإجابة الأقرب هي الثانية".

وفي نهاية حديثه شدد أنشيلوتي على شعوره بالحماس مع انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن مباريات ريال مايوركا دائمًا ما تكون معقدة للغاية.