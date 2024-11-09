"لا أعرف إذا كنت جيدًا أم لا" .. أستاذ جامعي يزور أنشيلوتي لتعليمه التحدث مع اللاعبين!

يريد التحسن لتعلم الحديث في أوقات الراحة

في ظل الأزمة الصعبة التي يعيشها ريال مدريد، قرر أحد الأساتذة في جامعة هارفارد، زيارة المدرب كارلو أنشيلوتي لتحسين محادثاته أثناء فترات الراحة.

الشكوك بدأت تظهر حول مستقبل أنشيلوتي مع ريال، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، وخسارته 4/0 في الكلاسيكو ضد برشلونة، و3/1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي تعهد الإيطالي بإصلاحه قبل مواجهة أوساسونا القادمة بالدوري الإسباني.

وظهر أنشيلوتي في مقابلة مع "فرانس فوتبول" للحديث عن استعانته بأستاذ في جامعة هارفارد، لتطوير نفسه في الخطابات مع اللاعبين، وقال الإيطالي:"قبل المباريات لا أتحدث كثيرًا، عادة ما أفعل ذلك عندما أشرح الاستراتيجية بأكملها قبل ساعتين من الاجتماع، المساعدين يتحدثون ولكني لا أفعل هذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا أتلقى أبدًا تعليقات من لاعبي فريقي لمعرفة ما إذا كنت جيدًا أم لا، لقد حصلت أنا وباقي أعضاء الجهاز الفني، على درس من أستاذ عظيم في جامعة هارفارد لمعرفة ما يجب قوله وفعله خلال فترة الاستراحة".

وكان أنشيلوتي نفسه هو من طلب حضور هذا المحترف الخطابي، وقال عن سبب ذلك:"في الاستراحة يكون الجو مختلفًا تمامًا، قبل المباراة، يركز الجميع على الاستراتيجية، ولكن في الراحة يكونون بمفردهم ويشربون ويتلقون التدليك، من الصعب إعطاء التعليمات في هذا الوقت، أريد تعلم كيفية القيام بذلك بشكل أفضل، ولكن بصراحة، لا أعرف إذا كنت جيدًا أم لا".

جدير بالذكر أن ريال يلعب ضد أوساسونا، اليوم، السبت، وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بفارق 9 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.