ريال مدريد يسير في اتجاهين .. أمنية أنشيلوتي تتحقق ونجم بايرن ميونخ على قائمة الانتظار

الملكي لن يبرم صفقات باهظة وسيناريو مبابي وارد بقوة

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة ريال مدريد من تجديد عقد النجم الفرنسي فيرلاند ميندي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، أن تجديد عقد ميندي أصبح أولوية بالنسبة للنادي الملكي، حيث ينتهي عقد الظهير الأيسر بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأداء الثابت الذي قدمه ميندي في الموسم الماضي، رفع من أسهمه للاستمرار داخل النادي، بخلاف تمسك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتجديد معه، حيث يرى أنه أفضل لاعب في العالم بمركزه.

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وأوضحت "ماركا" أن هناك عرضًا من ريال مدريد على طاولة الظهير الفرنسي، وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق، إلا أن هناك انسجامًا بين الطرفين وإرادة للوصول إليه قبل بدء الموسم بكأس السوبر الأوروبي.

ورغم ذلك، لم يصرف ريال مدريد نظره عن التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، الذي لم يتفق حتى الآن مع النادي البافاري على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد لن ينفق أموالاً باهظة من أجل ألفونسو ديفيز، لذلك قد ينتظر حتى نهاية عقد اللاعب وضمه مجاناً صيف العام المقبل، كما حدث في صفقة كيليان مبابي.