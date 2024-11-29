الوباء يتوقف .. ثلاثي ريال مدريد يجتاز الفحص الطبي لمواجهة خيتافي

أنباء سارة للمدرب كارلو أنشيلوتي

يعاني ريال مدريد من أزمة حادة في الإصابات "الوباء" خلال هذا الموسم، كان من الممكن أن تستمر بغياب الثلاثي جود بيلينجهام وكيليان مبابي وبراهيم دياز عن المباراة القادمة للفريق في الدوري الإسباني.

ثلاثي الميرينجي تعرض لإصابات خفيفة خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول بهدفين نظيفين يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما عانى إدواردو كامافينجا من مشكلة بدنية ستبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وكان يخشى المدرب كارلو أنشيلوتي أن يغيب أي من دياز أو بيلينجهام أو مبابي عن اللقاء القادم ضد خيتافي في الليجا، ولكن الصحفية "أرانشا رودريجيز" من إذاعة " كادينا كوبي" الإسبانية كشفت عن أنباء جيدة للميرينجي.

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وأشارت الصحفية المختصة بأخبار العملاق المدريدي، إلى أن الثلاثي نجح في اجتياز الاختبار الطبي الذي أقيم لهم، اليوم، الجمعة، مما يجعلهم قادرين على اللعب يوم الأحد القادم.

جدير بالذكر أن ريال يعاني من عدد كبير من الإصابات في الوقت الحالي، بابتعاد إيدير ميليتاو وداني كارباخال حتى نهاية الموسم، مع عدم وضوح موقف دافيد ألابا حتى الآن، بالإضافة لكل من أوريليان تشواميني وفينيسيوس جونيور، المتوقع غيابهما لفترات قصيرة.

ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول الليجا قبل اللعب في خيتافي، حيث يمتلك من الرصيد 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول بعد 14 جولة.