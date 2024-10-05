دليل براءة أنشيلوتي .. الكشف عن السر الحقيقي وراء تهميش جولر في ريال مدريد

مشكلة واضحة لدى اللاعب التركي

رغم تحسنه وابتعاد الإصابات عنه، وتألقه مع تركيا في يورو 2024، إلا أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لا يعتمد على أردا جولر كثيرًا، مما أثار الكثير من التساؤلات حول سر هذا القرار.

جولر لعب 279 دقيقة فقط بكل البطولات هذا الموسم، منهم 239 في الدوري الإسباني، وهو رقم متواضع للغاية بالنسبة للتوقعات الكبيرة المنتظرة من اللاعب الذي يعتبر أحد اهم المواهب في أوروبا.

موقع "ريليفو" الإسباني قال إن ريال يٌقدر كثيرًا القدرات الهجومية التي يتمتع بها جولر، وتميزه في اختراق دفاعات الخصوم من العمق، وهو الجزء الذي يعاني منه الفريق بشكل واضح هذا الموسم، ولكن المدرب كارلو أنشيلوتي لا يُعول عليه بسبب عدم التزامه بالواجبات الدفاعية.

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وأشار الموقع إلى أن أنشيلوتي ليس سعيدًا بالطريقة التي يؤدي بها جولر واجباته الدفاعية في الحصص التدريبية السابقة للمباريات، حيث لا يوجد أي شك في قدراته الهجومية، لكنه يطلب منه المزيد من القوة في الدفاع دون وجود استجابة مناسبة من الدولي التركي حتى الآن.

وأوضح أن أنشيلوتي أخبر اللاعب بهذا الأمر أكثر من مرة، حيث سبق أن استجاب ضد ريال سوسييداد، ولكنه بحاجة لتقديم المزيد من الإسهامات الدفاعية في التدريبات لحجز مكانًا بالفريق.

وفي نهاية التقرير كشف الموقع إن جولر سيكون لديه فرصة كبيرة للغاية في الظهور كأساسي بمباراة ريال أمام فياريال، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، وهي المواجهة التي سيكون على اللاعب خلالها إثبات نفسه دفاعيًا وهجوميًا لفرض نفسه على التشكيل الأساسي للميرينجي.