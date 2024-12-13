"بطولة واحدة أفضل من لاشيء" .. فيجو يدافع عن نفسه و"يقصف جبهة" غريم ريال مدريد

النجم البرتغالي السابق يرد بعنف

خرج النجم البرتغالي السابق لويس فيجو في ظهور مثير بأحد البرامج الإسبانية، ليرد بشكل عنيف على محاولة لمعايرته بعدم الحصول على العديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

برنامج "La Revuelta" يستعد لإحداث ثورة في التلفزيون الإسباني، ويعتمد على مقدم البرامج الكوميدي ديفيد برونكانو، مع ظهور العديد من الشخصيات الهامة كان أبرزها لويس فيجو.

وفي إحدى مراحل المقابلة، ادعى برونكانو أنه من أتلتيكو مدريد، وأخبر فيجو أن جماهير الفريق تعاني كثيرًا، ليرد النجم البرتغالي السابق:"لدي العديد من الأصدقاء هناك، كنت أحترمهم كثيرًا، لكنهم فريق يعاني بشكل عام، أقارنهم بفريقي في البرتغال، سبورتينج لشبونة، فريق عظيم ولكنهم يكسبون القليل ويعانون كثيرًا".

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وعن تلقيه أي عروض من أتلتيكو:"لقد وقعوا مع باولو فوتري، لذلك لم يكن هناك أي عرض منهم على الإطلاق".

بدايته في مراحل الشباب وضعف أرقامه وقتها:"في تلك الفئات كان هناك أفضل مني، الوصول إلى هذه المرحلة ليس بالأمر السهل، كانت لدي موهبة ولكني أعتقد أنني لم أكن من الأفضل".

وبعد ذلك بوقت قصير، أراد برونكانو أن "يقصف جبهة" لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، حيث قال له:"كان هناك وقت في ريال مدريد، بدا أنك ستفوز بثماني بطولات دوري أبطال أوروبا، وفي النهاية فزت ببطولة واحدة فقط".

وأجاب عليه فيجو:"بطولة واحدة أفضل من لاشيء".

ووصل الأمر أيضًا إلى الحديث عن المال، حيث قال فيجو لمقدم البرنامج:"راتبي في مدريد كان نصف راتبك، ما بين 20 إلى 50 مليون يورو، أنت في طريقك للوصول إلى ذلك، الأمر يعتمد على الجمهور، ستصبح القصة أكثر سهولة لو أحضرتني إلى البرنامج أكثر من مرة".

وأما عن زميله السابق رونالدو نازاريو وأعماله:"إنه لا يذهب إلى بلد الوليد كثيرًا، الجو بارد هناك، وباع كروزيرو أيضًا".

جدير بالذكر أن فيجو بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وانتقل إلى برشلونة في عام 1995، قبل الرحيل التاريخي إلى ريال مدريد في عام 2000، وبعدها انضم لإنتر واعتزل كرة القدم في 2009، ليعمل حاليًا كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.