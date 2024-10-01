النادي ليس سعيدًا بعد التعادل في الديربي

حالة من التوتر يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني خلال هذه الأيام، بسبب المستوى المُقلق للفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، وصولًا بما حدث في ديربي مدريد.

ريال كان متقدمًا بهدف دون رد على أرض أتلتيكو يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني، ولكن أنخيل كوريا نجح في انتزاع التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

موقع "ريليفو" قال إن "أصوات السلطة" داخل ريال غير مقتنعة بالطريقة التي يدير بها كارلو أنشيلوتي للفريق مؤخرًا، وتشعر بأن الميرينجي كان من الممكن أن يؤدي بصورة أفضل مع الموارد المتاحة للمدرب الإيطالي.

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وتتركز الشكوك بشكل واضح على تعامله مع المراحل الأخيرة من ديربي مدريد، عندما قرر إقحام لوكاس فاسكيز وفران جارسيا على حساب لوكا مودريتش ورودريجو، للعب على الأطراف أمام داني كارباخال وفيرلان ميندي.

أنشيلوتي دافع عن قراره بعد المباراة، قائلًا إنه سيفعل الشيء نفسه أكثر من مرة لو اضطر لذلك، ويأتي هذا التصميم بسبب قلة الخيارات المتاحة أمامه على دكة البدلاء، رغم تواجد صانع الألعاب التركي أردا جولر.

وأما من ناحية مجلس الإدارة، فهم يشعرون أن أنشيلوتي يستخدم مودريتش بشكل أكثر من اللازم في ظل وجود جولر، بالإضافة لعدم إجادة التدوير بين اللاعبين بالشكل المناسب الذي يمنع الإصابات.

ورغم حالة الثقة في إصلاح أنشيلوتي للأمور مثلما فعل مع ريال مدريد أكثر من مرة، ولكن هناك حالة من السخط المتصاعد في سانتياجو برنابيو، سيكون على الإيطالي مقاومتها بتحسين النتائج والأداء، على غرار ما قام به الموسم الماضي بتحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الأول، بينما يلعب أمام ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، غدًا، الأربعاء، في الجولة الثانية من المسابقة، بعد الفوز في المباراة الأولى أمام شتوتجارت الألماني.