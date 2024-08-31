"لا أحد يقول لا لريال مدريد" .. اللحظة التي أجبرت آرسنال على تغيير خطته مع كالافيوري!

فولهام أنقذ المدفعجية من مصير مجهول

بعد مغادرة المدافع الإسباني المخضرم ناتشو لريال مدريد، ظهرت مطالب جماهيرية واسعة للتعاقد مع لاعب جديد بدلًا من قائد الفريق المنتقل إلى القادسية السعودي.

الاسم الأبرز كان ليني يورو مدافع ليل السابق، ولكن ريال مدريد رفض الرضوخ لمطالب نظيره الفرنسي ليرحل اللاعب الشاب إلى مانشستر يونايتد، ولكن موقع "ذا أثلتيك" خرج بتفاصيل جديدة عن الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وقال الموقع إن ريال مدريد حاول جديًا التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى آرسنال، ولكن الصفقة كانت معقدة للغاية بسبب تقدم المدفعجية في المفاوضات معه.

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النادي اللندني كانت لديه تحفظات بشأن النجم الذي تألق بشكل لافت مع إيطاليا في يورو 2024، وذلك بسببب مشاكله في الركبة، والتساؤلات حول مدى قوته البدنية للعب بالدوري الإنجليزي، بالإضافة لامتلاك نادي بازل السويسري لـ40% من ملكيته مما أجبر بولونيا على رفع سعره.

وأشار الموقع إلى أن تشيلسي وريال مدريد تقدما باستفسارات عن صاحب الـ22 سنة، ورفض ممثلو كالافيوري الاستجابة لأي محاولات احترامًا لآرسنال.

وأوضح أن النادي اللندني كان يريد الانتظار لبيع أحد لاعبيه قبل الوفاء بوعده لكالافيوري بالمضي قدمًا من أجل حسم الصفقة مع بولونيا، ولكن تدخل ريال مدريد تسبب في تغيير الأمور تمامًا.

وكان يعلم آرسنال جيدًا صعوبة قيام أي لاعب برفض ريال مدريد، لذلك عندما دخل النادي الإسباني في المعركة، كان يخشى المدفعجية خسارة الصفقة أو حدوث مزاد يرفع السعر بشكل غير معقول، لذلك قاموا سريعًا بحسمها قبل ضمان بيع أي لاعب آخر.

ولحسن حظ آرسنال أن فولهام لم ينتظر طويلًا للتعاقد مع لاعبه سميث رو، وهي الصفقة التي حصل فيها المدفعجية على 31.8 مليون يورو بخلاف المتغيرات، ليعوض جزء كبير مما دفعه في صفقة كالافيوري التي كلفته 45 مليونًا.