أين الصفقات؟ تصرفات بيريز في الميركاتو تثير أزمة داخل ريال مدريد!

الوقت لا يسير في صالح الميرينجي

أصبحنا على بعد ما يصل إلى أسبوعين على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وريال مدريد بلا أي صفقات دفاعية حتى الآن!

بالتأكيد صفقة التعاقد مع كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، تبدو كافية من الناحية الإعلامية والجماهيرية، وكذلك بالنظر إلى الإضافة التي سيقدمها اللاعب، ولكن أين بديل ناتشو فيرنانديز الذي رحل إلى القادسية السعودي؟

موقع "ذا أثلتيك" قال إن هناك حالة من الدهشة داخل غرفة ملابس ريال، من عدم قيام النادي بأي إجراءات حتى الآن من أجل التعاقد مع مدافع جديد لتقوية الخط الخلفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفرنسي ليني يورو كان الهدف الرئيسي للميرينجي بسوق الانتقالات، ولكن مانشستر يونايتد خطفه في اللحظات الأخيرة، وهناك أنباء حول التعاقد مع أيمريك لابورت مدافع النصر السعودي.

ولكن المشكلة في المفاوضات مع لابورت، أن ريال بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز يريد ضمه بالمجان فقط، وهي الفكرة التي سيعارضها النصر الذي أنفق 27.5 مليون يورو لضمه من مانشستر سيتي الصيف الماضي.

وتسود حالة من القلق داخل ريال مدريد في الوقت الحالي، لأن الفريق سيواجه الموسم الأطول له على الإطلاق بلعب 72 مباراة بكل البطولات لمدة 11 شهرًا.