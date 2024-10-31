القرار لم يكن بالإجماع .. الكشف عن أصوات عارضت فرمان بيريز بمقاطعة حفل الكرة الذهبية

البعض أراد الحضور من باب اللياقة

حالة من التوتر لا تزال مستمرة داخل نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بسبب حفل الكرة الذهبية الأخير، الذي رفض فلورنتينو بيريز حضوره بسبب عدم تتويج فينيسيوس جونيور بالجائزة.

لاعب الوسط الإسباني رودري حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، في الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما كان فينيسيوس هو المرشح الأقوى لحصدها، مما دفع ريال لرفض حضور الحفل اعتراضًا على هذا الأمر.

موقع "ريليفو" قال إنه على الرغم من امتثال اللاعبين وجميع من في النادي لفرمان بيريز بعدم حضور الحفل، إلا أن هناك بعض الأعضاء كانوا يفضلون التواجد بشكل عادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن عدم السفر إلى باريس كان لفتة مقبولة من الأغلبية في ريال تضامنًا مع فينيسيوس، وسط اقتناع تام بتعرض البرازيلي للظلم، لكن هناك مجموعة أخرى أرادت الذهاب وعارضت قرار بيريز.

وأشار الموقع إلى أن كان هناك بعض اللاعبين الذين أرادوا الحضور بسبب الالتزامات الإعلانية التي سبق أن اتفقوا عليها بتواجدهم في الحفل، وكانت هناك أصوات أخرى ذات سلطة داخل النادي، وافقت على السفر من باب اللياقة والأناقة.

جدير بالذكر أن الحفل الذي غاب عنه ريال مدريد، شهد حصوله على أفضل نادي في أوروبا، وكارلو أنشيلوتي كأفضل مدرب، وكيليان مبابي كأحسن لاعب هداف في العالم، بينما جاء جود بيلينجهام وداني كارباخال بالمركزين الثالث والرابع في ترتيب الكرة الذهبية، خلف رودري وفينيسيوس جونيور.