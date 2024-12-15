"لم يتعلم مسؤولياته كاملة بعد" .. تفسير من داخل ريال مدريد عن سبب عدم مشاركة إندريك بشكل أكبر

النجم البرازيلي يُعاني من قلة المشاركات مع ريال مدريد

على الرغم من الغيابات التي عانى منها ريال مدريد خلال الفترة الماضية، إلا أن النجم البرازيلي الشاب إندريك، لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أكبر خلال الفترة الماضية!

إندريك الذي انضم إلى ريال مدريد من بالميراس البرازيلي الصيف الماضي، شارك في 11 مباراة بالدوري الإسباني مع الفريق بواقع 71 دقيقة فقط.

وأشارت صحيفة "ذا أتليتك" إلى أن دور إندريك كبديل متكرر فاجأة الكثيرين في سانتياجو برنابيو، وحتى بعد إصابة فينيسيوس جونيور العضلية، لم يُفتح الباب امام إندريك للمزيد من وقت اللعب، حيث قرر أنشيلوتي تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 بدلًا من إشراكه.

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وأضافت الصحيفة أن النجم التركي الشاب أردا جولر لعب بصفة أساسية بجوار رودريجو في مقدمة التشكيل، أمام رايو فاليكانو، مما لا يترك مجالًا لمهاجم آخر للعب وهو "إندريك".

ولكن كشف موظفي ريال مدريد عن السبب الحقيقي وراء قلة مشاركات إندريك، حيث قالوا للصحيفة: "إندريك يتدرب جيدًا، ولكنه لم يتعلم مسؤولياته التكتيكية بالكامل حتى الآن".

ويُعاني ريال مدريد من إصابات عديدة في صفوفه، أبرزها النجم الفرنسي كيليان مبابي، وأيضًا على مستوى الدفاع، بإصافة داني كارباخال وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وديفيد ألابا.