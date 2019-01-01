ريال مدريد وإسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020، علي استاد السانتياجو بيرنابيو

ريال مدريد 1 × 0 إسبانيول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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38- جوووووووووووووووووووووووووووووووول، رفائيل فاران يُسجل هدف ريال مدريد الأول بعد أن لُعبت الركلة الجانبية وشتتها دفاع إسبانيول لتصل إلى كايسميرو ومنها إلى بنزيما الذي مررها إلى فاران في الجانب الأيسر ليُسددها بشكل رائع لتسكن شباك الحارس دييجو لوبيز.

38- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها مدافعي إسبانيول.

37- يا الله، صاروخية من فيديريكو فالفيردي ولكن تصدي غاية في الروعة من دييجو لوبيز، وتصبح الكرة ركلة جانبية.

35- مازالت المباراة دون خطورة على مرمى الجانبين على الرغم من القوة والحماس بين لاعبي الفريقين.

33- خطأ لصالح إسبانيول في وسط الملعب لصالح وو لي.

32- مراوغة غاية في الروعة من فينيسيوس في الجانب الأيسر لكلٌا من جوميز بيريا ولوبيز سيلفا ولكن يضعها عرضية أرضية دون عنوان ليُبعدها إسبينوزا عن مناطق الخطورة.

30- خطأ لصالح إسبانيول من الجانب الأيمن يُنفذها جرانيرو ولكن يُبعدها ميندي بالرأس.

27- يا الله، كرة خطيرة لإسبانيول كادوا فيها تسجيل الهدف الأول لولا تألق كورتوا الذي أنقذ تسديدة غاية في الخطورة من جوناثان كاليري الذي سدد كرة رأسيه رائعة بعد أن تلقى كرة عرضية من سيرجي داردير.

24- مازالت السيطرة من نصيب ريال مدريد ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى إسبانيول.

21- تُنفذ الرملة الحرة طولية داخل منطقة الجزاء ولكن يُعلن الحكم عن وجود خطأ لصالح رفائيل فاران، بعد تدخل قوي من الكولومبي إسبينوزا.

20- خطأ جديد لصالح إسبانيول بعد تدخل كاسيميرو على وو لي في وسط الملعب.

17- التحام قوي بين فينيسسيوس جونيور ولوبيز حارس مرمى إسبانيول بعدما انطلق مهاجم ريال مدريد من الجانب الأيسر وتدخل بخشونه على كرة هي أقرب إلى حارس الفريق الضيف، ليتلقى على أثرها بطاقة صفراء.

15- بطاقة صفراء أولى لاستيفانو جرانيرو بعد تدخله بخشونه على توني كروس في وسط الملعب.

15- مرتدة سريعة من لاعبي ريال مدريد تصل إلى كريم بنزيما الذي ينطلق من الجانب الأيسر ويسدد الكرة بقوة، ولكن يُمسك بها حارس مرمى إسبانيول.

15- تُنفذ الركلة الجانبية ويحاول راموس أن يُسجل هدف التقدم ولكن يُبعدها إسبينوزا بالرأس.

14- انطلاقة من فينيسيوس في الجانب الأيسر ولكن يتدخل معه لوبيز سيلفا لتصبح ركلة جانبية لريال مدريد.

13- إنطلاقة من ميندي في الجانب الأيسر ويُمررها إلى كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء ويحاول وضع الكرة عرضية ولكن يُبعدها لوبيز سيلفا عن مناطق الخطورة.

12- تُنفذ الركلة الجانبية ويُبعدها دفاع إسبانيول لتصل إلى رودريجو على حدود منطقة الجزاء ويُسددها بقوة، ولكن تخرج لتصبح ركلة مرمى للفريق الضيف.

11- تمريرات رائعة من لاعب ريال مدريد تصل إلى فالفيردي الذي يُسددها قوية ولكن تصطدم بالمدافعين وتخرج إلى ركلة جانبية.

11- خطأ لصالح توني كروس بعد أن قطع الكرة من وو لي بوسط الملعب.

10- خطأ على كاسيميرو في وسط الملعب بعد تدخله بقوة على سيرجي داردير.

9- تمريرة رائعة من كاسيميرو إلى داني كارفخال في الجانب الأيمن، ولكن لم يستطع أن يصل الظهير الأيمن إلى الكرة لتخرج إلى ركلة مرمى.

6- يا الله، كرة غاية في الخطورة عن طريق فينيسيوس جونيور الذي راوغ الدفاع بشكل رائع ومن ثم سدد كرة رائعة، ولكن يتصدى لها لوبيز حارس مرمى إسبانيول لتصل إلى فالفيردي الذي كاد أن يُسجل الهدف الأول لريال مدريد ولكن يُسددها لتخرج خارج الملعب وتصبح ركلة مرمى للفريق الضيف.

3- سيطرة واضحة من ريال مدريد على مجريات المباراة.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء.

تشكيل إسبانيول: يبدأ المدرب بابلو ماشين بطريقة (3-1-4-2) وبالاسماء الأتية ( دييجو لوبيز / دايفيد لوبيز سيلفا، إسبينوزا، فيرناندو كاليرو / مارك روكا / فيكتور جوميز بيريا، ديداك فيلا، جرانيرو، سيرجي داردير / وو لي، جوناثان كاليري)

تشكيل ريال مدريد: يدخل فالفيردي بطريقة (4-3-3) وبالأسماء الأتية (كورتوا / فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران، داني كارفخال / توني كروس، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس).

وفي ظل إحتياج ريال مدريد لتحقيق الفوز دائماً في المباريات القادمة في الدوري الإسباني حتى لا يبتعد مُنافسه الرئيسي "برشلونة" بالصدارة، يأتي فريق إسبانيول في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن أول مراكز الأمان وهو المركز الذي يحتله فريق مايوركا، ولكن على كل حال فالفريق يُقدم أداءً مُميزاً في الدوري الأوروبي ويحتل صدارة المجموعة الثامنة التي ضمن تأهله عنها كمتصدر، ويبدو أن هذا هو سبب تأخر الفريق في البطولة المحلية.

استطاع الملكي أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام ألافيس، ليرتفع رصيد الميرينجي إلى النقطة 31 ليستمر في الصراع على الصدارة، وكان أبناء المدرب زين الدين زيدان قد ضمنوا التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادلهم أمام باريس سان جيرمان، في مباراة قدم فيها الفريق الإسباني أداءً رائعاً لم ينقصه سوى الفوز.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.