ريال مدريد وأتليتكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 أتليتكو مدريد

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28’ عرضية من فيدريكو فالفيردي من الجهة اليمنى لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

27’ تمريرة من كارباخال من الجهة اليمنى إلى لوكا مودريتش الذي أرسلها عرضية قوية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

26’ بطاقة صفراء من نسيب فيليبي بعد تدخل قوي على لوكا يوفيتش

25’ هدأت المباراة قليلًا وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

23’ شاهد تسديدة ألفارو موراتا

ضربه أولى من الفارو لكنها تمر بجانب القائم بسلام ، وسيميوني 👏#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/CuzTdSUDe6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

22’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد في محاولة لبناء هجمة منظمة

21، ركنية لأتليتكو مدريد تنفذ بعرضية من كيران تريبيير لداخل المنطقة حاول تسديد الكرة توماس بارتي لكن استخلصها سيرخيو راموس من أمامه

20’ ضغط قوي من لاعبي أتليتكو مدريد على دفاعات الميرنجي ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

19’ تمريرة من جواو فليكس إلى ساؤول نيجيز داخل يسار المنطقة لكنها طالت وسددها بشكل غير متقن اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركينة

18’ تسديدة قوية للغاية من ألفارو موراتا من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن بقليل إلى ضربة مرمي

17’ تمريرة فى إتجاه انخل كوريا داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

16’ شاهد تسديدة جواو فليكس

هدية راموس لم تهدي طريق التسجيل من جواو في مرمى ريال مدريد#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/5Dnn6BteKS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتعادل لايزال قائم بين الفريقين بدون أهداف

14’ تقدم من لاعبي أتليتكو مدريد إلى منتصف ملعب ريال مدريد ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

13’ تمريرة رائعة من انخل كوريا فى إتجاه ألفارو موراتا الذي حاول الحصول على ركلة جزاء من أمام الحارس ثيبوه كورتوا لكن الكرة تحولت إلى ضربة مرمي

12’ يارباااااااااااه،،،،، خطأ فادح من مدافعي ريال مدريد بتمريرة بالخطأ استخلصها جواو فيليكس وسددها من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

11’ خطأ لصالح أتليتكو مدريد من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من إيسكو على كيران تريبيير

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد وتحفظ دفاعي من جانب لاعبي أتليتكو مدريد

9’ تمريرة طولية من خوسيه خيمينيز فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى كيران تريبيير لكنها كانت أقوي من اللازم تحول إلى ضربة مرمي

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد أمام لوكا مودريتش الذي سدد كرة قوية لكن أمسكها الحارس يان أوبلاك بثبات

7’تمريرة طولية فى إتجاه فيدريكو فالفيردي الذي استلم الكرة من يمين المنطقة ثم توغل بها وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من أنخل كوريا على توني كروس

5’ سيطرة من جانب لاعبي ريال مدريد وتمريرات متتالية فى منتصف ملعب اتليتكو مدريد

4’ تسديدة قوية من كاسيميرو من على حدود منطقة جزاء أتليتكو مدريد لكن أمسكها الحارس يان أوبلاك بنجاح

3’ عرضية من توني كروس من الجهة اليمنى يتنظرها إيسكو داخل يسار المنطقة لكن ابعدها كيران تريبيير من أمامه

2’ انطلاقة من الفارو موراتا من داخل يمين المنطقة ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها كارباخال ببراعة من قلب منطقة الخطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المبارة

البدلاء / رودريجو ريكيلمي / سانتياجو أرياس / فيتولو / أنطونيو أدان / ستيفان سافيتش / ماركوس يورينتي / ماريو هيموسو

أتليتكو مدريد: يبدأ المدرب دييجو سيميوني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من يان اوبلاك / كيران تريبيير / فيليبي / خوسيه خيمينيز / رنان لودي / أنخل كوريا / توماس بارتي / هيكتور هيريرا / ساؤول نيجيز / جواو فليكس / ألفارو موراتا

البدلاء / ماريانو دياز / ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فينيسيوس جونيور / رودريجو سيلفا / خيمس رودريجيز

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / لوكا مودريتش / لوكا يوفيتش / إيسكو

تشكيل الفريقين:

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة..كتيبة دييجو سيميوني عادت من بعيد وحققت الانتصار الثمين على برشلونة بعد تأخرها بهدفين، لينطلق الروخيبلانكوس إلى المباراة النهائية في ديربي مدريدي سيكون من أمتع ما يكون.

توني كروس أحرز هدفًا ماكرًا ورائعًا منح به التقدم للملكي، قبل أن يُنهي إيسكو على آمال الخفافيش بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم وضع مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة، ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.

لم يجد ريال مدريد صعوبة في عبور بوابة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة