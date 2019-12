ريال مدريد وأتلتيك بلباو: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 أتلتيك بلباو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

44’ هدف لفريق أتلتيك بلباو عن طريق كينان كودرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

43’ سيطرة وضغط قوي من لاعبي ريال مدريد وتحكم رائع فى رتم المباراة

42’ لاتسديدة قوية من كريم بنزيمة من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

41’ توغل رائع من رودريجو من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ خمس دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

39’ انطلاقة من فالفيردي من على حدود المنطقة ومحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

37’ عرضية رائعة من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى يتلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

36’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ عرضية أرضية من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة فالفيردي

34’ تسديدة من كارباخال من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

33’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد وضغط قوي بحثًا عن هدف التقدم

32’ أووووووووووووووووه،،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد بعد تمريرة رائعة تضع كريم بنزيمة فى مواجهة المرمي ليراوغ الحارس ويسددها فى المرمي لكن ابعدها المدافع اوناي نونيز من على خط المرمي

31’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رودريجو سيلفا تلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

28’ عرضية من رودريجو سيلفا من الجهة اليمني لكنها مرت من أمام الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي

27’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه فى اللحظات الأخيرة

26’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من لاعبي ريال مدريد

25’ خطأ لصلح ريال مدريد بعد تدخل قوي على فيرلاند ميندي فى منتصف الميدان

24’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد دفعة قوية من لاعب اتلتيك بلباو لإيدير ميليتاو

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكا مودريتش تلقاها فينيسيوس جونيور برأسية قوية لكن أمسكها الحارس بثبات

22’ محاولة التوغل من ويليامس من على حدود المنطقة لكن تدخل معه إيدير ميليتاو وابعدها من امامه بنجاح

21’ عرضية من إينيجو مارتينيز من الجهة اليسري لكن استخلصها سيرخيو راموس بنجاح

20’ تمريرة طولية من راؤول جارسيا فى إتجاه ويليامس المنفرد بالمرمي ليسددها فى أتجاه المرمي لكن ابعدها ثيبوه كورتوا ببراعة

19’ تسديدة قوية من لوكا مودريتش من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

18’ ياربااااااااااه،،،،، هجمة خطيرة لريال مدريد بعد انطلاقة رائعة من توني كروس وتوغل رائع لداخل يسار املنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها اصطدمت فى القائم ومرت بسلام على مرمي أتليتك بلباو

17’ عرضية من فينيسيوس جونيوس من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس بثبات

16’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ثم يمررها فى إتجاه كريم بنزيمة لكن تغطية دفاعية جيدة لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارباخال لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية بنزيمة

13’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ريال مدريد

12’ انطلاقة من إيناكي ويليامس من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها ن أمامه سيرخيو راموس

11’ ضغط قوي من لاعبي ريال مدريد على دفاعات أتلتيك بلباو فى هذه اللحظات

10’ تمريرة ثنائية خطيرة بين كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور الذي توغل بها لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية ابعدها الحارس لتصطدم فى فى قدمه وتتحول إلى ضربة مرمي

9’ هجمة خطيرة لفريق أتلتيك بلباو وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق راؤول جارسيا الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها لوكا مودريتش بنجاح من قلب المنطقة

8’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على منتصف الميدان

7’ انطلاقة من رودريجو سيلفا من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

5’ محاولة التوغل والإختراق من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من أمامه

4’ خطأ لصالح ريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من راؤول جارسيا على توني كروس

3’ انطلاقة من إيناكي ويليامس من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى إنيجو ليكو الذي حاول التسديد من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

2’ تمريرة من لوكا مودريتش من خارج المنطقة فى إتجاه فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أسيير فياليبري / أوناي لوبيز / إيباي جوميز / جيازكا لارازابال / ميكيل بالينزياجا / بينات إتشيباريا / ياجو هيريرين

LINE-UP I Starting 1⃣1⃣ chosen by Gaizka Garitano to try to win at Santiago Bernabeu against @realmadriden in @LaLigaEN MatchDay 18 ⚽️ #RealMadridAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Log249Awqf