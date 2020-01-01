ريال بيتيس وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني

ريال بيتيس 1 × 1 برشلونة

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الهدف جاء بعد أنطلاقة من ميسي الذي أرسل عرضية من على حدود المنطقة تلقاها فرينكي دي يونج استلمها بالصدر وسددها فى المرمي بنجاح 8’ جوووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل لبرشلونة عن طريق فرينكي دي يونج 7’ ضغط من لاعبي ريال بيتيس على حامل الكرة من برشلونة لمحاولة استخلصها الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بشكل رائع من كاناليس بتسديدة على يمين الحارس مارك تير شتيجن 5' ⏱⚽️ GOAL! 👏 @SergioCanales from the spot!!!



💚⚪ #RealBetisBarça 1-0 🔵🔴#RBBlive pic.twitter.com/bnSnIo9PRc — Balompié (@RealBetis_en) February 9, 2020 6’ جووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لريال بيتيس عن طريق سيرخيو كاناليس 5’ بطاقة صفراء من نصيب كليمونت لينجليت 4’ الحكم يشير بوجود ركلة جزاء لريال بيتيس بعد التأكد من الفار لوجود لمسة يد على لينجليت 3’ توغل رائع من نبيل فقير من داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية أصطدمت فى يد المدافع كليمونت لينجليت والحكم يتجه نحو الفار للتأكد من وجود ركلة جزاء لريال بيتيس 2’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إيميرسون ومحاولة التوغل لكن تدخل معه جونيور فيربو وابعدها إلى رمية تماس 1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة Game ⚽️n!

#BetisBarça

💪🔵🔴 — FC (@FCBarcelona) February 9, 2020 البدلاء / رونالد أرواخو / أرتور / أنسو فاتي / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / إيناكي بينا / ريكي بويج Our starting 1️⃣1️⃣ for #BetisBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2020 برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من مارك تير شتيجين / نيلسون سيميدو / صامويل أومتيتي / كليمونت لينجليت / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / سيرخي روبيرتو / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان البدلاء / لورين مورون / أدجر جونزاليس / خواكين / أنطونيو باراجان / كريستيان نيلو / سيدني / داني مارتين ¡Los béticos gritamos que viva el Betis! 🎶👏💘#DíaDeBetis #RealBetisBarça pic.twitter.com/W4su5rmSiD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 9, 2020 ريال بيتيس: يبدأ المدرب روبي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من جويل رويليس / إيميرسون / عيسي ماندي / مارك بارترا / أليكس مورينو / ويلفريد كابتوم / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / كارليس ألينا تشكيل الفريقين:

يقع برشلونة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني ومتأخر عن ريال مدريد أول الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط، وسيسعى ريال بيتيس لتجنب الهزيمة أمام الكتلان الذي تغلب عليه في أخر مباراة جمعت بينهما على الكامب نو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بعد خسارة البلاوجرانا اليوم من أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف مقابل لاشيء في الربع النهائي من بطولة كأس إسبانيا وخروجه من البطولة، يستعد النادي الكتالوني للعودة للتركيز في مباريات الدوري واستكمال المنافسة على الصدارة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./