أكد رياض محرز؛ قائد منتخب الجزائر، أن فريقه قدم المطلوب منه في أول جولتين بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لكن عابه اللمسة الأخيرة وإحراز الأهداف، مشددًا على أنه وزملائه سيفعلون المستحيل من أجل التأهل للدور المقبل.

بطل 2019 في موقف صعب:

كتيبة المدرب جمال بلماضي، التي توجت بلقب النسخة الماضية من كأس إفريقيا، لم تحصد سوى نقطة وحيدة فقط في أول مباراتين لها بالنسخة الحالية.

الجزائر تعادلت في الجولة الأولى سلبيًا دون أهداف أمام سيراليون، وخسرت بشكل مفاجئ في الجولة الثانية أمام غينيا الإستوائية بهدف نظيف.

وضع الخضر صعب في مجموعتهم، إذ يتذيلون الترتيب بنقطة وحيدة، خلف سيراليون (نقطتين)، غينيا الإستوائية (3 نقاط)، وكوت ديفوار (4 نقاط).

ومن المقرر أن يحسم المحاربون تأهلهم من عدمه في الغد، عندما يلتقون بكوت ديفوار، على ملعب جابوما.

ماذا قال محرز في المؤتمر الصحفي لمواجهة كوت ديفوار؟

قال محرز، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا بديل أمامنا سوى الفوز أمام كوت ديفوار، للتأهل للدور المقبل، ستكون هذه المباراة هي الانطلاقة الحقيقية لنا، رغم أننا قدمنا أداءً جيدًا في الجولتين الماضيتين إلا أن الحظ لم يقف معنا، ولم ننجح في هز الشباك".

وأضاف: "الآن علينا أن نجد الحلول ونفعل المستحيل كي نتأهل، نعيش حاليًا حالة من الضغط، لكننا تعودنا على مثل هذه الظروف، وأثبتنا نجاحنا في التعامل معها".

قائد محاربي الصحراء تابع: "وضعنا الحالي لم نكن نتمناه، مواجهة كوت ديفوار لن تكون سهلة، الخصم أيضًا يريد التأهل، لذلك ستكون مباراة مفتوحة، علينا أن نركز بشكل أكبر أمام المرمى، لأننا بالفعل نخلق الكثير من الفرص، لكننا لا ننجح في التسجيل".

اللجنة المنظمة ترفض طلب الجزائر:

ملعب جابوما في دوالا أحد أسوأ ملاعب البطولة على الإطلاق، إذ تسبب في إصابة بدرة علي سنجاري؛ حارس مرمى كوت ديفوار، استقباله هدفًا في الوقت القاتل خلال مواجهة سيراليون.

وبعد مشهد حارس كوت ديفوار، تقدم منتخب بلاده بالاتفاق مع المنتخب الجزائر بطلب إلى اللجنة المنظمة للبطولة، لنقل مباراتهما المقرر إقامتها غدٍ الخميس، إلى ملعب آخر.

لكن اللجنة المنظمة قررت رفض الطلب، مصممة على إقامة المباراة على ملعب جابوما كما هو متفق عليه من قبل.

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