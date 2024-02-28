"رياض محرز دمر مشروعها بسبب الأهلي" .. تايلور وارد لا تتوقف عن كشف أسرار انتقالها إلى السعودية!

زوجة رياض محرز تكشف أسرارًا جديدة..

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كشفت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن "كواليس جديدة" بشأن انتقالها للعيش في المملكة العربية السعودية.

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تايلور ظهرت في وقتٍ سابق بإحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع "Married to the Game" - سلسلة وثائقية تحكي قصص زوجات لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز -؛ وهي تبكي بشدة، بعد أن أخبرها محرز، بالرحيل عن مانشستر سيتي "بطل البريمييرليج"، والانتقال إلى الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعن ذلك تقول زوجة النجم الجزائري في تصريحات مع برنامج "Lorraine"، اليوم الأربعاء: "لقد شاهدتم كيف بكيت عندما أخبرني رياض (لأول مرة) بالانتقال إلى السعودية؛ ولكنني أحب أن أؤكد الآن، أنني أشعر بالدفئ واستمتع كثيرًا في المملكة".

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وفسرت تايلور وارد، دخولها في موجة بكاء وقتها؛ بأنها كانت ستنتقل إلى مكانٍ لا تملك فيه سكنًا، وستعيش في فندق؛ بالإضافة إلى عدم إكمال مشروعها التي كانت قد بدأت فيه للتو.

وكشفت عن أنها أسست مشروعًا مع شقيقتها في بريطانيا، قبل فترة قليلة للغاية من الانتقال إلى السعودية؛ ولكنها اضطرت لترك كل هذا الآن.

وشددت تايلور، على أن محرز كان يدعمها دائمًا في أعمالها ومشاريعها الخاصة؛ ولكنه ردد هذه المرة عند الانتقال للسعودية؛ قائلًا: "هذا هو الشيء الخاص بكِ.. وليس من شأني".

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ لمدة 3 سنواتٍ قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2026.

SHAHID