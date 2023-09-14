إلى رياض محرز .. "حافظ على سمعتك من الفضيحة الكبيرة في الأهلي!"

رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لجناح الأهلي رياض محرز

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يبدو أن شهر العسل قد انتهى بين الأهلي السعودي ونجومه الكبار الذي تعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي، وعلى رأسهم الجناح الجزائري رياض محرز، الذي لدى أحدهم رسالة شديدة اللهجة له.

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الراقي بدأ الموسم بصورة مميزة حاصدًا 12 نقطة من أول أربع مباريات، لكنه تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الفتح بنتيجة 5-1، لتتحول دفة الدعم لانتقادات واسعة.

وبشأن هذا، وجه الإعلامي ضيف الله الصقر رسالة قوية لمحرز، مطالبًا إياه بإنقاذ تاريخه، في موسم استثنائي من دوري روشن، خاصةً وأن أي إخفاق سيكون هو أول نجم في مرمى سهام الانتقادات بالنسبة للجماهير.

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وكتب الصقر، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "هل تعلم كابتن رياض بأن العالم يتابعك وينتظر منك أن تقدم كل شيء مع فريقك الأهلي كذلك جماهير الأهلي تنتظر منك شخصياً أن تحمل فريقها للمنصات، كيف لا وأنت اللاعب الأميز والأخطر ذلك النجم القادم من السيتي صاحب الألقاب الشخصية والجماعية.

"اليوم يا كابتن الدوري فيه رونالدو مع النصر يقدم أجمل ما لديه ويقاتل لحصول فريقه على بطولات وهذا الطبيعي وهناك في الهلال نيمار والاتحاد بنزيما والأهلي أنت تقود الكتيبة ومعك فيرمينهو وكيسيه ثلاثي لا تنقصكم القيمة الفنية عالمياً فأن لم تنجحوا مع فريقكم بحصد البطولات فالخسارة والسمعة ستقع عليكم أنتم واللؤم سيطولكم أنتم والحديث والنقد سيتوجه إليكم".

واختتم: "خسارة الفتح كانت مؤلمة بل فضيحة كبيرة إن لم تجيروها للقاح قوي يحميكم من خسائر قادمة وفقدان للنقاط فهذه نقطة سلبية تدون في تاريخكم، فالدوري لن يكون سهلاً … فهل ستقاتلون من أجل جماهيركم وتاريخكم … كي لا يكتب في تاريخكم الفشل ويذهب النجاح لغيركم من لاعبين تم استقطابهم لنفس السبب".

جدير بالذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، ويستأنف مبارياته بلقاء التعاون بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة السادسة.

SHAHID