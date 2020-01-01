هل ينتقل رياض محرز إلى باريس سان جيرمان؟

بعدما كثرت الشائعات حول مستقبل رياض محرز في مانشستر سيتي، فهل تكون خطوة الدولي الجزائري المقبلة هي الانضمام إلى باريس سان جيرمان؟ وكيف يؤثر كورونا؟

خرجت الكثير من الشائعات في الآونة الأخيرة حول إمكانية مغادرة رياض محرز لفريقه الحالي مانشستر سيتي والانضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خاض الدولي الجزائري 81 مباراة بقميص السيتزنز منذ الانضمام إليهم في صيف 2018، وقد سجل 21 هدفًا وأقدم على صناعة 26 آخرين، ويشهد هذا الموسم تألقه بتسجيلة 9 أهداف وصناعته لـ14.

لكن تظل معاناة محرز واضحة مع مدربه بيب جوارديولا، فعلى الرغم من اقتناع الفيلسوف الإسباني بقدراته، لكنه لا يُشركه أساسيًا بصورة دائمة، وهو ما قد يفسر تفكير اللاعب في مغادرة ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا هل سينتقل رياض محرز إلى باريس سان جيرمان؟ وكيف قد يؤثر فيروس كورونا على الأمر؟

لماذا يريد باريس سان جيرمان التعاقد مع رياض محرز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟

وضعت إدارة باريس سان جيرمان رياض محرز كخيار لها من أجل خلافة نيمار، والذي يبدو بوضوح أنه في طريقه لمغادرة ملعب الأمراء سواء بالعودة إلى برشلونة أو التوجه إلى نادٍ آخر.

ليس فقط نيمار، بل إن باريس يخشى خسارة كيليان مبابي في الصيف أيضًا، إلى جانب تقدم عمر آنخيل دي ماريا، مما يُحتم على الإدارة دعم مركز الجناح الأيمن بأفضل الخيارات المتاحة.

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بالطبع، فإن قيمة محرز الفنية تفرضه أن يكون أحد الخيارات التي تدعم الجبهة اليُمنى لتوماس توخيل، كما أن ما يمتلكه من إمكانات وخبرة في الدوري الفرنسي يُرجح كفة انضمامه إلى البي آس جي ويجعله خيارًا مضمونًا.

لماذا قد يرحل رياض محرز عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟

يمكن القول أن رياض محرز ورغم كل ما يحظى به من دعم جماهيري وشعبية واقتناع بما لديه من قدرات، ولكنه لم يتحصل على ما يستحق خلال تجربته في مانشستر سيتي، حيث يظل حبيسًا لدكة البدلاء في أغلب الوقت، ويُفضِل جوارديولا الثنائي بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنج على الدفع بالجزائري الدولي.

هذا كله إلى جانب العقوبة الصارمة التي وُضِعت على مانشستر سيتي مؤخرًا بسبب اختراق ومخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، حيث سيتعين على النادي الإنجليزي ألا يُشارك في البطولات الأوروبية ومنها دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

بالنظر إلى طموحات صاحب الـ29 عامًا وتقدمه في العمر، فإن إضاعة عامين آخرين بدون اللعب في أغلى البطولات وأكثرها قيمة خسارة منقطعة النظير له ولمسيرته، كما أن التتويج باللقب لا يزال يداعبه ويحلم به، ويبدو أن الأمر بعيد المنال عن السيتي، ومع اهتمام أندية أخرى كبيرة به، فلماذا لا يُفكر في الرحيل إذًا؟.

هل ينتقل رياض محرز إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟

يظل خيار انضمام محرز إلى ملعب حديقة الأمراء واردًا بشدة، ولكنه يتوقف في المقام الأول على ما سيحدث في قائمة باريس نفسها من استغناء عن النجوم أو بقائهم.

أمر آخر مهم للغاية، وهو من سيكون مدرب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل؟ فأغلب التقارير الواردة من فرنسا تشير إلى أن توماس توخيل يعيش آخر أيامه في العاصمة، وبالتالي فإن بديله قد يُحبذ اسمًا آخر غير محرز.

في الوقت نفسه فإن الصفقة ستكون رابحة للطرفين، فبين لاعب يريد المشاركة بصورة أساسية في نادٍ كبير واللعب على الصعيد الأوروبي، وبين فريق يضمن جودة مميزة ودعم حقيقي فعّال للاعب لن يأخذ الكثير من الوقت في التأقلم لسهولة اللغة وما شابه.

بقاء كيليان مبابي ونيمار هو الفيصل في الأمر، فلا يُنسى أن دفع مبلغ طائل في التعاقد مع محرز يتوقف أيضًا على عدم مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، مما ينطوي على التفريط في أحد نجوم البي آس جي عاجلًا أو آجلًا للوفاء بهذا الشرط.

كيف سيؤثر فيروس كورونا على صفقة انضمام رياض محرز إلى باريس سان جيرمان؟

في ظل التوقف الذي تعيشه كل الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا والعمل على خطة الحجر الصحي والعزل الكامل، قد تبدأ كرة القدم على الصعيد الاقتصادي في تكبد خسائر فادحة ستغير كثيرًا من شكل سوق الانتقالات الصيفية.

برشلونة مثلًا بدأ في تقليل رواتب لاعبيه لمجابهة الأزمة المحتملة، وعدد من الأندية اتخذت إجراءات كهذه أيضًا، لذلك، فإن السوق سيتغير تمامًا، ولن تكون الأندية قادرة على دفع نفس المبالغ الضخمة التي كانت تدفع في آخر 3 سنوات على وجه الخصوص.

استمرار كورونا هكذا يعني أن برشلونة لن يقدر على شراء نيمار، وأن صفقة مبابي إلى ريال مدريد في خطر أيضًا، وبالتبعية، فإن باريس سواء أن تمت تلك الصفقات أم لا سيجابه أزمة أيضًا ولن يستطع الوفاء بشروط التعاقد مع لاعب بقيمة محرز.

