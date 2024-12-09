"حقيقة طلب رياض محرز الرحيل عن الأهلي!" .. ماتياس يايسله يرد على خلافاته مع اللاعب ويعلن مفاجأة قبل الميركاتو

بين مؤيد ومعارض له.. انقسام جماهير الأهلي بشأن ماتياس يايسله

كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن حقيقة "خلافاته" مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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بعض التقارير الجزائرية زعمت وجود "خلافات" بين يايسله ومحرز؛ الأمر الذي دفع الأخير، للتفكير في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.

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هذا الأمر تم سؤال يايسله عنه، خلال حواره مع "RMC Sports" مساء اليوم الإثنين؛ ليرد المدرب الألماني الشاب، بالقول: "هل وسائل الإعلام الجزائرية تحدثت عن (خلافات) بيني ومحرز حقًا؟ أين قرأت ذلك؟.. أنا مندهش"، في نفي صريح لتخطيط اللاعب للرحيل عن الفريق، بسبب سوء العلاقة بينهما.

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وشدد مدرب الأهلي على أن النجم الجزائري لاعب كرة قدم رائع، وأن العلاقة بينهما جيدة جدًا؛ موجهًا رسالة إلى الصحفي الذي أجرى معه الحوار: "أعتقد أنك إذا سألته - أي محرز -، فمن المحتمل أن يخبرك بنفس الشيء".

وأعرب ماتياس يايسله عن سعادته الكبيرة بتواجد رياض محرز معه، في نفس الفريق؛ خاصة أنه يستطيع تقديم حلول مختلفة عن باقي اللاعب، على أرضية الملعب خلال المباريات.

وعن الميركاتو الشتوي القادم.. أعلن يايسله رغبته صراحة بتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي، لافتًا إلى أن الراقي لم يدخل سوق الانتقالات الصيفية الماضي بشكل جيد؛ لذلك.. إذا أراد التقدم إلى الأمام والمنافسة على الألقاب والبطولات، فعليه أن يضم نجومًا عالميين في "يناير 2025".

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وكشف المدير الفني الألماني عن أنه تحدث مع عددٍ من وكلاء اللاعبين، خلال الفترة الماضية، وذلك قبل فتح باب الميركاتو رسميًا؛ حيث أخبروه بأن هُناك أسماء كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، ترغب في الانتقال إلى دوري روشن السعودي بالفعل.

وأكد يايسله أن المسؤولين عن الرياضة السعودية، يعملون على تطوير مسابقة دوري روشن للمحترفين بشكل مستمر؛ ومن هُنا.. يستهدفون النجوم الكبار، بالإضافة إلى التعاقد مع أسماء تدريبية عالمية، مثل البرتغالي جورج جيسوس "الهلال"، الإيطالي ستيفانو بيولي "النصر" والفرنسي لوران بلان "الاتحاد".

وفي النهاية.. اعترف ماتياس يايسله بأن مسيرة الأهلي في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، جاءت "محبطة" بشكل كبير؛ بينما يسير الفريق بنجاح هائل في مسابقة النخبة الآسيوية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 13 جولة؛ بينما تأهل إلى "ثمن نهائي" مسابقة النخبة الآسيوية رسميًا، باحتلال وصافة منطقة الغرب - حتى الآن -.