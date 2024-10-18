فيديو | "أعطى ظهره لمدرب الأهلي!" .. رياض محرز يثير الجدل بـ"لقطة جديدة" مع ماتياس يايسله

هل كانت اللقطة متعمدة؟!..

أثار النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الجدل بـ"لقطة جديدة" مع مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

محرز شارك في فوز الأهلي (3-0) على الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر مقطع فيديو، يظهر تجاهل النجم الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، "تعليمات" المدير الفني الألماني، على هامش مباراة الفريق الأهلاوي ضد مستضيفه الخليج.

GOAL

وأثناء فترة راحة "الكولينج بريك".. كان ماتياس يايسله يعطي تعليماته للاعبي الأهلي؛ لكن رياض محرز قام بإعطاء ظهره له، قبل أن يبتعد عن المجموعة.

هذه اللقطة قد تكون "عفوية"؛ خاصة إذا كان يايسله يعطي تعليماته للاعبين بأعينهم، دون أن يكون الحديث موجهًا إلى محرز أو بعض النجوم الآخرين.

لكن.. البعض اعتبر أن هذه اللقطة، دليل جديد على "سوء" علاقة محرز مع يايسله؛ حيث ترددت شائعات سابقة بوقوع خلافات بينهم، وهو الأمر الذي نفاه المدرب الألماني بنفسه.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية" أكدت في الساعات الماضية، على أن بعض النجوم الكبار في النادي الأهلي، رفضوا "إقالة" يايسله؛ رغم سوء نتائج الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي.