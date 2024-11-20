"هذا سر عودة رياض محرز للتألق!" .. مدرب جزائري يطمئن الأهلي وجماهيره

اللاعب بدأ يتألق في المباريات الأخيرة..

أشاد إبراهيم شاوش، المحلل الرياضي الجزائري، المدير الفني للنادي المحلي رائد القبة، بالتطور الكبير في مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح العملاق السعودي الأهلي، في الفترة الأخيرة.

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محرز انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، سواء مع الفريق السعودي أو منتخب بلاده الجزائر؛ ما جعله ليتعرض لهجومٍ عنيف للغاية.

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لكن خلال الأسابيع الأخيرة.. بدأ النجم الجزائري يستعيد بعضًا من مستواه؛ سواء في تسجيل الأهداف والصناعة، أو حتى التأثير الفني داخل أرضية الملعب، مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وفي هذا السياق.. كشف شاوش في تصريحات مع قناة "دزاير تيوب" الجزائرية، عن تعاقد محرز مع مدرب لياقة "شخصي"، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وأشار إلى أن هذا المدرب، وضع خطة "بدنية" خاصة لرياض محرز، قام اللاعب بتطبيقها في الأسابيع الماضية؛ ما ساهم في تطور مستواه الملحوظ، خلال الفترة الماضية؛ مضيفًا بالقول: "سيصبح أفضل مع كل يوم يمر!".

وعلى الرغم من ذلك.. اعترف المدرب الجزائري أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يستعد مستواه "الرائع" حتى الآن، والذي ظهر به في فترة احترافه بالملاعب الأوروبية، قبل الانتقال إلى السعودية.

واعتبر إبراهيم شاوش أن محرز بـ40% من مستواه، يتفوق على العديد من النجوم العالميين الذين هم في أفضل حالاتهم؛ حيث يمتلك إمكانات ومهارات فطرية كبيرة.

جدير بالذكر أن رياض محرز البالغ من العمر 33 سنة، سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 15 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي.