رياض بوعزيزي : خط وسط النجم الأقوى في مواجهة الهلال

شدد نجم تونس الخضراء السابق ليؤكد أن لومير أعاد للنجم الساحلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي المعتزل رياض بوعزيزي، لاعب منتخب تونس السابق، عن حظوظ نادي النجم الساحلي التونسي في مواجهة الهلال السعودي اليوم.

النجم الساحلي يواجه الهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية العربية، والتي تُقام على ملعب هزاع بن زايد مساء اليوم.

بوعزيزي قال في تصريحاته لقناة "العربية" أن الفريق أصبح أفضل خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد تحت قيادة المدير الفني الحالي للفريق الفرنسي روجيه لومير.

2009: الاتحاد خسر 2 - 1 ضد بوهانغ ❌

2012: الأهلي خسر 3-0 ضد أولسان ❌

2014: الهلال خسر 1-0 ضد ويسترن سيدني ❌

2017: الهلال خسر 2-1 ضد أوراوا ريدز ❌



خسرت الأندية السعودية آخر 4⃣ نهائيات خارجية، هل يكسر ⁦@Alhilal_FC⁩ العقدة اليوم؟ pic.twitter.com/Kvs5oT9LMe — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 18, 2019

وشدد نجم تونس الخضراء السابق ليؤكد أن لومير أعاد للنجم الساحلي بريقه، مضيفاً بأنه سيعول على الحاج حسن والجزائري كريم عريبي.

وحول أبرز الخطوط في الفريق التونسي قال بوعزيزي : لاعبي الوسط مميزين، ومن المنتظر تواجد الحاج حسن والجزائري كريم، وهم أبرز لاعبي الفريق هذا المركز.

القيمة السوقية للهلال السعودي تكتسح النجم الساحلي

يُذكر أن نادي النجم الساحلي قد تخطى عقبة المريخ السوداني في نصف نهائي البطولة، بينما تخطى الهلال مواطنه نادي الأهلي.