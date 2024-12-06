"رؤساء سابقين رفضوا دعم النادي" .. الكشف عن ثغرة إدارية في النصر بعد كلاسيكو الاتحاد

النصر يحتل المركز الرابع في دوري روشن بعد السقوط أمام الاتحاد..

أكد الناقد الرياضي تركي السهلي، أن فوز الاتحاد على النصر، في كلاسيكو الجولة 13 من دوري روشن السعودي، كشف اسلوب عمل الإدارتين التنفيذيتين في الناديين، بالنظر إلى التشابه بينهما في الظروف التي وقعت خلال الفترة الماضية.

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وحقق الاتحاد، فوزًا على ضيفه النصر بنتيجة (2-1)، على ملعب الجوهرة المشعة، ليرفع العميد رصيده إلى 36 نقطة، ويحافظ على صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأصفر عند 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

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وقال السهلي، عبر برنامج "برا 18"، إن الإدارة التنفيذية تعاقدت مع لاعب محلي وحيد، عمره 21 عامًا، على مدار 14 شهرًا، وهو اللاعب سالم النجدي، ونصف قيمته من الرسوم التي دفعها رئيس المؤسسة غير الربحية السابق، إبراهيم المهيدب.

وأضاف "كيف يصنع القرار في النصر؟ مدير رياضي ومدير تنفيذي ومدرب ورائد إسماعيل، أربع شخصيات على الطاولة لصنع القرار، هل يُعقل أن 4 أشخاص لم يحددوا أي صفقة محلية، سوى لاعب واحد صغير في السن؟ كما أن عملية الاستقطاب والتخلص من اللاعبين كانت بطيئة للغاية".

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وتابع السهلي "صندوق الاستثمار يقول أنا لست صاحب صلاحية في الإدارة أو التشغيل في عملية الاستقطاب، من الذي قام بتعيين مجلس النصر؟ ليس هناك أي تحرك على الصعيد الفني، وحتى المدرب بيولي كان قريبًا من الاتحاد، ويرجح لمجلس النصر أن رآه متاحًا، وقد يصبح جيدًا إذا استمر في عمله مع الفريق".

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واستطرد "هناك مجموعة اتصلت ببعض رؤساء النصر وأعضاء الشرف السابقين، وشخصيات نصراوية، وطلبوا منهم مبالغ مالية لدعم النادي، وبالطبع رفضوا، كيف أحقق المعادلة؟ هل النصر لا يستطيع توفير سيولة، ومن المرجعية في حال طلب سيولة مالية؟".