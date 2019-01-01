روي فيتوريا : النصر سينُافس على جميع البطولات في الموسم الجديد

النصر يستهل موسمه الجديد بمواجهة نادي الوحدة الإماراتي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أكد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي على طموحه الكبير خلال الموسم الجديد 2019\2020 رفقة العالمي، حيث يرغب في المنافسة بقوة على جميع البطولات.

النصر يستهل موسمه الجديد بمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي دور الـ16 التي ستقام بنظام الذهاب والعودة بدوري أبطال آسيا.

حامل لقب الدوري السعودي قال في تصريحاته لأحدى الصحف البرتغالية : "هدفي في الموسم الجديد التحسن بصورة أكبر، خاصة وان الموسم الجديد لن يكون سهلا في ظل المنافسة المتوقعة والمنتظرة بالدوري السعودي".

وحول أسلوب اللعب المُفضل قال : "هدفي دائمًا هو اللعب الجماعي بعيدًا عن أي دور فردي ممكن يُقدمه اللاعبين خلال المباراة، ومن التجارب التي مريت بها غالبًا ما يتعين علينا التكيف مع ما يحتاجه النادي في ذلك الوقت أكثر بكثير من فكرتي الخاصة عن اللعبة".

هل أحسن النصر اختيار الرباعي الأجنبي في قائمة دوري أبطال آسيا؟

كما أشار إلى أنه يُفضل اللاعبين الذين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن كرة القدم في المستقبل ستفرض بشكل متزايد صنع القرار للاعبين.