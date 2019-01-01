خاص | رويس: كلوب حيوان وانتقال جوتزه لبايرن غير مفهوم

تعرف على تصريحات ماركو رويس حول كلوب وجوتزه

وصف ماركو رويس، لاعب بروسيا دورتموند، مدربه الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي ليفربول، يورجن كلوب، بالحيوان كما عبّر عن موقفه حينما رحل ماريو جوتزه إلى بايرن ميونخ.

رويس كان قريبًا من الرحيل عن أسود الفيستيفال في 2015 ولكن اللاعب فضّل البقاء.

وقال صاحب الـ 30 عامًا في تصريحات خاصة: "كلوب مثل الحيوان، لا يمكن أن تعرف شخص مثله سوى عبر شاشة التلفاز".

وأوضح: " حينما يجلس يورجن أمامك ويبدأ في الحديث تشعر وكأنّ هناك هالة تخرج منه ولديه تأثير كبير. إنّه شخص رائع".

اللاعب أشار إلى أنّ مدرب الريدز الحالي كان أحد أسباب انضمامه لدورتموند موضحًا أنّه آمن به ومنحه الفرصة بعد رحيل كاجاوا إلى مانشستر يونايتد.

وواصل: "إنّه نوع من المدربين القادر على إخراج أفضل ما لديك ويبني علاقات قوية مع اللاعبين سواء في التدريبات أو على المستوى الشخصي".

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وحكى رويس عن مغادرة جوتزه إلى بايرن ميونخ بقوله: "يوم ما وجدت جرس باب منزلي يدق لأجد ماريو يخبرني بقراره الرحيل واتخاذ طريق آخر ووقتها لم أعرف ما الذي يجدر بي قوله".

وأردف: "لقد شكلنا ثنائيًا قويًا وكان مقربًا مني للغاية ولم أفهم أبدًا سبب قراره بالرحيل إلى بايرن ميونخ ولكني لم أكن غاضبًا منه".

واختتم: "علاقتي بجوتزه أكبر من ثنائية في الملعب ولكننا أصدقاء مقربين وحزني على رحيله كان لفقداني لاعب بقيمته وأيضًا كمشجع لم أتمناه يلعب في الغريم".

جوتزه عاد مرة أخرى إلى صفوف دورتموند وابتعد عن الملاعب لفترة بسبب المرض قبل أن يعود مطلع الموسم الماضي.