روني: سأعتزل حين يخبرني جسدي.. ولهذا السبب سأنتقل في يناير

واين روني يعود من جديد إلى إنجلترا

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى واين روني أسطورة مانشستر يونايتد ولاعب دي سي يونايتد الحالي الذي سينتقل إلى ديربي كاونتي الإنجليزي في يناير المقبل، سعادته بتلك الخطوة التمهيدية في بلاده نحو طريقه إلى عالم التدريب.

وقال روني في المؤتمر الصحفي لتقديمه:"وكيلي تحدث مع النادي والملاك هنا، كان أمامي قراراً لأتخذه، وقرار العودة إلى إنجلترا والتطور كمدرب تحت قيادة فيليب كوكو كان أكثر جودة من أن أرفضه".

وأضاف:"أتطلع للقدوم في يناير ومساعدة الفريق نحو التأهل إلى البريميرليج. أشعر أني قادر على اللعب في الوسط أو كمهاجم".

وأوضح:"حين أتت الفرصة تحدثت إلى فيليب (كوكو) عبر الهاتف لمعرفة ماذا يشعر، بعد المكالمة كنت سعيداً وأردت الانتقال، كنا نحاول التكتم على الأمر لذلك لم أتحدث مع الكثير من الأشخاص عن ذلك".

وعن الاعتزال قال:"الكرة هي ما كنت أفعل وأحب طوال حياتي، سأواصل اللعب حتى يخبرني جسدي أني لست قادراً بعد اليوم".

أما عن تأجيل الانتقال إلى يناير قال:"من العدل أن أنهي الموسم في الدوري الأمريكي. لقد كانوا جيدين معي ونحن في مركز مذهل في الدوري، أشعر أنه سيكون من قلة الاحترام ألا أكمل الموسم معهم، وأتمنى الفوز ببطولة".

يذكر أن "الجولدن بوي" انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون في صيف 2004، حيث فاز معه بـ5 ألقاب للبريميرليج بالإضافة لدوري أبطال أوروبا عام 2008.