روني: ريال مدريد وبرشلونة حاولا التعاقد معي في 2010

روني كان بين ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي ولكنه اختار مانشستر يونايتد

كشف الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد واين روني أن أربعة أندية أرادت التعاقد معه في عام 2010، عندما دخل مهاجم الشياطين الحمر الأسطوري في خلاف مع السير أليكس فيرجسون.

وكان روني قد كشف من قبل أنه فكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل جدي بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد وكارلوس تيفيز إلى مانشستر سيتي.

وبخصوص ذلك، ذكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية أن ريال مدريد وبرشلونة كانا من بين الأندية الراغبة في التعاقد معه في عام 2010 أثناء وجود رونالدو في ريال مدريد وميسي في برشلونة.

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في ذلك الوقت في أكتوبر 2010، صدم روني العالم من خلال تقديم طلب رحيل عن مانشستر يونايتد، ولمدة 48 ساعة كان أكثر المطلوبين في كرة القدم، حيث طاردت فرق من إنجلترا وإسبانيا اللاعب للتوقيع معه.

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في النهاية، انتهى الأمر بتجديد واين روني لعقده مع مانشستر يونايتد بتوقيع عقد جديد طويل الأمد مع الشياطين الحمر، وبعدها واستمر بسعادة في ترسيخ إرثه في أولد ترافورد إلى أن أصبح الهداف التاريخي للنادي على الإطلاق.

خلال حلقة رائعة من بودكاست مانشستر يونايتد الرسمي قال روني بخصوص تلك الفترة المضطربة إنها لا تُصدق كما اعترف بأنه كان مخطئًا في استجواب المدرب التاريخي السير أليكس فيرجسون بشأن أمور خارج اختصاصه.

وأضاف: "بالنسبة للأندية الراغبة في التعاقد معي في تلك الفترة كان هناك ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، بجانب مانشستر سيتي الذي تعاقد مع تيفيز في نفس الفترة"

وتابع: "ولكن مانشستر سيتي لم يكن خيارًا متاحًا بالنسبة لي، على الرغم من وجود شائعات حول ذلك أيضًا، إلا أن الخيارات الثلاثة الأخرى كانت بالفعل أكثر واقعية

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يذكر أن واين روني قد أكمل مسيرته مع مانشستر يونايتد حتى موسم 2017 وخلال هذه الفترة حصد الكثير من الألقاب الجماعية وأصبح الهداف التاريخي للنادي.