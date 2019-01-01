روني: أحلم بالتدريب في الدوري الإنجليزي

روني يعترف برغبته اللعب والتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي

أكد واين روني، لاعب ديربي كاونتي، أنّه يحلم بالعمل في مجال التدريب وكان يرغب في قيادة إيفرتون من قبل مشيرًا إلى رغبته في تحقيق الحلم مع فريقه الحالي.

روني انضم إلى صفوف ديربي بعد انتهاء عقده مع دي سي يونايتد ولكنّ العقد سيتفعل بصورة رسمية في يناير المقبل.

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "كنت أتمنى التدريب في الدوري الإنجليزي حينما لعبت في إيفرتون ولكن القرار لم يكن في يدي. الآن هدفي أن أقود ديربي إلى البريميرليج وألعب دورًا بارزًا في ذلك".

وتابع: "ريان جيجز كان قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي حتى اقترب من عامه الـ 40 وجاريث باري قال إنه يرغب في اللعب حتى الأربعين. كرة القدم ليست بمن يركض أكثر ولكن بمن ينجح في استخدام عقله لخوض المباريات".

هداف مانشستر يونايتد التاريخي أكد أنّه يرى نفسه لا يزال قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي بعد أن ارتدى قميص الشياطين الحمر والتوفيز مشيرًا إلى أنّ حلمه أن يكون ديربي كاونتي ثالث الفرق التي يلعب لصالحها في البريميرليج.

وأردف: "أعتقد أنّه حينما تٌنهي كرة القدم تستطيع الذهاب إلى القنوات التلفزيونية والعمل هناك وتتقاضى راتبًا مرتفعًا، ولكن البعض يفضل التدريب".

واختتم: "ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وسكوت باركر وجون تيري وغيرهم فضلوا العمل في التدريب على أي شيء آخر. أعتقد أنني سأكون سعيدًا بالانضمام لهم".

جدير بالذكر أنّ روني هو ثاني الهدافين التاريخين لبطولة الدوري الإنجليزي بعد آلان شيرار.