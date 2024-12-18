مهاجم باتشوكا: لا أهتم بخدع روديجر وسنواجه ريال مدريد بهذه العقلية

الفريق المكسيكي مقبل على مباراة تاريخية أمام ريال مدريد

أبدى سالومون روندون مهاجم باتشوكا المكسيكي سعادته الكبرى بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الإنتركونتينينتال حيث سيُواجه ريال مدريد، بعد تغلبه في طريقه للنهائي على بوتافوجو والأهلي المصري.

وأوضح روندون أن خوض المباراة النهائية للبطولة أمام ريال مدريد محطة تاريخية للنادي ولجميع اللاعبين خاصة الشباب منهم، مشيرًا إلى أنهم سيدخلون اللقاء دون خوف وبعقلية أن كرة القدم 11 لاعبًا ضد 11 آخرين.

وأضاف خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية "الفريق متحمس للغاية. اللعب في نهائي قاري يعتبر شيئًا مهمًا لأي لاعب. لقد صنعنا التاريخ بالفعل، كلاعبين وللكرة المكسيكية، بفوزنا على بطل كأس ليبرتادوريس. قرأت أن مباراة الأهلي كانت مملة، لكنها كانت مباراة تكتيكية جدًا. بدنيًا أنا بحالة جيدة. كنا في المركز السادس عشر في بطولة الأبرتورا، ولكننا أجرينا فترة إعداد للقيام بهذا البطولة ومن يناير إلى يونيو نافسنا وفزنا بدوري أبطال الكونكاكاف".

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تابع حول الخصم القادم ""هناك أشخاص غير راضين عن النتائج التي يحصلون عليها، لكن هذا هو ريال مدريد، فريق عريق يمتلك تاريخًا كبيرًا وسبق أن حقق العديد من الألقاب. كرة القدم تحمل المفاجآت ونحن سننافس في النهائي، علينا أن نلعب مباراة مثالية ودون أخطاء".

عريق يمتلك تاريخًا كبيرًا خلفه والعديد من الألقاب في تاريخه. كرة القدم يمكن أن تفاجئ أحيانًا، وسننافس في النهائي. علينا أن نلعب مباراة كاملة ومثالية."

المهاجم الفنزويلي أكد أنه جاهز تمامًا لمواجهة أنتوني روديجر مدافع ريال مدريد الصلب، مشيرًا إلى أنه يعلم كافة خدعه وكيفية الإفلات منها، مضيفًا ""واجهته عدة مرات في إنجلترا. أعلم أنه مزعج للغاية ويحب إزعاج المهاجمين. هذه هي طريقته في اللعب وله كل الاحترام. أعرف كل خدعه ولا أهتم بها أبدًا".

وأتم صاحب الـ35 عامًا بالتأكيد على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل وأنهم سيدخلون المباراة بهدف منافسة ريال مدريد وإحداث المفاجأة.