رونالدينيو لباريس سان جيرمان: أشم رائحة دوري الأبطال

رونالدينيو يتوقع حصول باريس سان جيرمان على لقب دوري الأبطال.

يبدو البرازيلي رونالدينيو سعيدًا بانتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

زميل ميسي السابق في برشلونة يبدو مبتهجًا لأنه لعب لكلا الناديين، بل توقع تتويج باريس بلقب دوري الأبطال.

ماذا قال رونالدينيو عن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

هنأ رونالدينيو، عبر حسابه على تويتر، زميله ميسي بعد انتقاله لباريس "بهجة كبيرة اللعب لهذين الناديين والآن أرى صديق يرتدي نفس القميص. أتمنى لحظات سعيدة عديدة لليو. سعيد جدًا أيضًا لرؤية شريكي راموس في الفريق، فريق عظيم. أشم رائحة دوري الأبطال".

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021

ولم يتوج باريس بلقب دوري الأبطال من قبل وكان وصوله إلى نهائي 2020 الذي خسره من بايرن ميونخ أفضل إنجاز للفريق الفرنسي.

باريس مدجج بالنجوم

أعلن باريس أمس ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في صفقة انتقال حر.

انتقال ميسي هو الأبرز في سوق الانتقالات على وجه التحديد ولباريس هذا الصيف.

وأبرم باريس عدد من الصفقات بينهم ضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بعقد انتقال حر.

كما ضم فريق العاصمة الفرنسية المغربي أشرف حكيمي وجورجينيو فاينالدوم وجيانلويجي دوناروما.

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